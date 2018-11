España encara una 'final' en Zagreb ante una Croacia herida

La selección española depende de sí misma en Zagreb, donde encara un gran duelo ante la subcampeona del mundo, Croacia, herida en el orgullo tras el 6-0 de la ida, con el objetivo de levantarse del golpe recibido por Inglaterra y certificar con un triunfo el pase a la fase final de la Liga de las Naciones.

El inmaculado camino con Luis Enrique Martínez como seleccionador tuvo su primer tropiezo en una primera parte para el olvido ante Inglaterra, que acabó provocando la primera derrota y el escenario de jugarse todo en casa de la subcampeona del mundo, con un ambiente intimidador en Zagreb. Los graves errores defensivos cometidos y la imagen alejada del deseo de Luis Enrique, y de lo mostrado hasta el momento en los tres partidos que dirigió, han provocado una revolución del técnico asturiano. Lo ocurrido el 15 de octubre cambiará la cara del once titular de una España que si gana accede a la fase final; empatando dependería de que Inglaterra no gane a Croacia en la última jornada y perdiendo sus remotas opciones pasarían por un empate en Wembley.

Con David de Gea en portería, los cambios en masa llegarán en una defensa a la que regresa cuatro meses después Jordi Alba. Se lo ha ganado a pulso con su rendimiento para hacer cambiar de opinión a Luis Enrique, que lo incluyó en el grupo de jugadores que se despedían de la selección tras el último Mundial. Se adueña de un lateral izquierdo en el que se probó a Marcos Alonso y parece quedarse Gayá. La ausencia de Carvajal en el derecho es un problema. Jonny sigue en la lista pero tiene más opciones de jugar César Azpilicueta o incluso Sergi Roberto en su regreso. El adiós de Gerard Piqué ha provocado un 'casting' de centrales. En Zagreb todo apunta a que será el turno de Íñigo Martínez junto a Sergio Ramos, tras una ausencia extraña con un malentendido entre médicos de club y selección que provocó que el jugador reivindicase en EFE su compromiso: "Desde la sub-20 siempre ha sido total". A la ausencia por lesión de Carvajal se suma la de Thiago en el centro del campo. Luis Enrique puede apostar por la contención, probando juntos a Sergio Busquets y Rodri, o por buscar la posesión con la presencia de Dani Ceballos o Sergi Roberto en el medio. Saúl, goleador con el nuevo seleccionador, tiene el puesto asegurado. En ataque el abanico de posibilidades pasan por el regreso de la mejor versión de Isco, que busca reivindicarse con España sin oportunidad de hacerlo con Santi Solari en el Real Madrid. Suplente en los cuatro partidos y con minutos en tan solo dos partidos que no ayudan a coger el ritmo que le falta tras volver antes de tiempo por ayudar a su club, de la recuperación de una operación de apendicitis. Parece intocable para Luis Enrique que lo acompañaría de Rodrigo y puede premiar el momento goleador de Álvaro Morata en punta.

Croacia se juega su última baza, obligada a ganar a España en Zagreb y a Inglaterra en Wembley, y a reencontrar la identidad perdida que exhibió en el Mundial 2018. Desde entonces su seleccionador Zlatko Dalic no ha encontrado un once ideal, después de que jugadores destacados en la gran cita de Rusia se retiraran del equipo. Su presente es complejo porque tiene todo en su mano, la opción más remota de ganarse una plaza en la fase final de la Liga de las Naciones si vence en tres días a dos grandes selecciones o incluso descender de categoría, para abandonar el Grupo A si cae derrotada. Se enfrentará a España con el madridista Luka Modric como líder junto al azulgrana Ivan Rakitic, en su primer partido en Zagreb desde el Mundial de Rusia. Del físico y la inspiración de los dos centrocampistas depende el estado de salud del equipo. Su inicio de campaña no ha sido el deseado, especialmente en Modric, alejado de la imagen que le ha convertido en ganador de numerosos galardones individuales por su pasado curso.

Croacia todavía sufre la ausencia sus exestrellas Mario Manduzkic, Daniel Subasic y Vedran Corluka, que asistirán al partido como espectadores para alentar y despedirse formalmente de los aficionados. Desde el Mundial, solo ha ganado un partido, un amistoso contra Jordania, y en la Liga de las Naciones aún no ha marcado ningún gol. A la goleada encajada en España le sumó un empate sin goles frente a Inglaterra. En el presente, el seleccionador croata Zlatko Dalic asegura que su equipo está en mejor forma. El problema que le queda por resolver radica en el lateral izquierdo, ya que todos los jugadores con los que contaba están lesionados, como Pivaric y Barisic, hasta Sosa y Leovac. Tendrá que apostar por Antonio Milic o Tin Jedvaj. Buscando nuevas fuerzas y ganar velocidad, Dalic ha incorporado al delantero Josip Brekalo y al centrocampista Nikola Vlasic, que brillaron en la selección juvenil de los balcánicos.

España regresa a Zagreb 40 años después, donde ganó a la extinta Yugoslavia 1-2 con goles de Juanito y Santillana en la fase de clasificación para la Eurocopa de Italia'80. Será el octavo enfrentamiento ante Croacia, con un balance de cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas.

Alineaciones probables:

Croacia: Kalinic; Milic, Vida, Lovren, Vrsaljko; Brozovic, Rakitic, Modric; Perisic, Rebic; y Kramaric.

España: De Gea; Azpilicueta, Íñigo Martínez, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Saúl, Ceballos o Sergi Roberto; Isco, Rodrigo y Morata.

Árbitro: Alexey Kulbakov (Bielorrusia).

Estadio: Maksimir (capacidad para 36.000 espectadores).

Hora: 20.45 (19.45 GMT).