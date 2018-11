Fabián, "un jugador único" para el Napoli

El ex jugador del Real Betis Fabián Ruiz pasa por su mejor momento con la camiseta de su nuevo equipo, el SSC Napoli. El centrocampista andaluz, después de vivir un periodo de adaptación a la competición y a la ciudad durante los primeros meses, ya se ha asentado en el once titular de Carlo Ancelotti y parece que no tiene intención de moverse de ahí.

El de Los Palacios se ha convertido en el futbolista que prometía en Heliópolis, un 'todocampista' capaz de abarcar todo el ancho de la medular napolitana y ser un comodín para su entrenador en cualquier posición de medio campo hacia adelante. Por ello, a pesar de perderse algunos encuentros a principios de temporada por lesión, desde que está recuperado acumula ya 6 partidos de la Serie A y dos goles, y 4 titularidades en Champions League, números muy buenos para un futbolista tan joven y recién llegado.

Todas estas sensaciones positivas las ha transmitido Miguel Alfaro, miembro de YouFirst Sports, agencia de representación que entre los muchos futbolistas que tiene en cartera está Fabián, en declaraciones a Todomercadoweb durante el Wyscout Forum de Ámsterdam. "Sabíamos que el inicio en la Serie A sería difícil, pero él ha sido gestionado a la perfección, ha comenzado con una lesión muscular pero después el míster, motivo principal por el que llegó al Napoli, ha decidido incluirlo en el equipo poco a poco, utilizándolo en varias demarcaciones. Ha comprendido la manera de jugar en el Napoli, se ha integrado rápidamente y ahora es un jugador único en la plantilla. Está encontrando la confianza adecuada para ser importante en este equipo", declaró.

En cuanto a su decisión de coger rumbo al sur de Italia, el representante destacó el papel de Ancelotti y del gran interés por parte de los propietarios del conjunto napolitano: "Claramente lo pretendían varios grandes, pero las ganas de tenerlo de Ancelotti, Giuntoli o De Laurentiis marcaron la diferencia. La negociación fue rápida, una vez que pusimos en contacto al jugador con Ancelotti hemos entendido que el Napoli era el lugar adecuado para crecer, y también para conquistar metas importantes como el campeonato italiano y avanzar en la Champions League. Por estos logros pasa su convocatoria para la Selección". "Ancelotti es un entrenador que ha vencido en Italia, Francia, España, Inglaterra y Alemania, una elección perfecta para sustituir a Sarri y para hacer crecer a Fabián, porque se trata de un técnico conocido en todas partes. Fabián tiene mucha calidad y es muy inteligente, por lo que Carlo está sabiendo sacarle el máximo desde el principio dentro de la gran plantilla que tiene el Nápoles. Aun así, sabemos que crecerá todavía más con él. Ha decidido contratar al jugador y lo agradecemos", concluyó.