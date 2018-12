Laporte: "Deschamps no me convoca por razones personales"

El central del Manchester City Aymeric Laporte ha concedido una entrevista a la televisión pública vasca, EITB, en la que ha tratado el tema de su habitual no convocatoria con la selección francesa.

Al ser preguntado por el motivo por el cual no es convocado con el combinado galo desde marzo de 2017, Laporte ha sido sincero: "Creo que solamente hay una respuesta. El entrenador no opta por mí por razones, creo que, personales y es su decisión". "Yo no tengo nada en contra de él. Si hay alguien que tiene algo en contra, es él contra mí. Yo solo puedo respetar su decisión y seguir trabajando con mi club día a día, que es el que ha apostado por mí", declaró.

"Estoy jugando al máximo nivel y luchando por conseguir uno de mis sueños, que es jugar con Francia. Pero si no me llaman... no es algo que yo pueda controlar o yo decida. La única persona que puede resolver esto es el seleccionador", insistió.

También se le comentó la posibilidad de decantarse por jugar con la selección española, ya que tras tres convocatorias con Francia, en ninguna llegó a debutar. Sin embargo, el ex del Athletic lo tiene claro: "Soy francés y quiero jugar con Francia. No tengo la doble nacionalidad y no la voy a pedir".

El defensa 'cityzen' llegó a las filas del conjunto entrenado por Pep Guardiola en el pasado mercado invernal, y desde entonces se ha convertido en un fijo en la zaga. Esta temporada ha jugado todos los partidos de la Premier League (16), además de los 6 encuentros de la Liga de Campeones, anotando un total de 3 goles.