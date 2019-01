Bielsa y el espía que le achuchó

Marcelo Bielsa ha dado explicaciones acerca del espía detenido durante el entrenamiento del Derbi County, rival del Leeds en la jornada de Championship.



Esta semana la policía de Lde Derbyshire detuvo al presunto espía, al que se le incautaron un par de prismáticos, unas tenazas y una muda de ropa, según informa el Daily Mail. Fue Frank Lampard quien dio la voz de alarma al ver una persona sospechosa.



Soy el único responsable, porque no pedí el permiso al Leeds para hacerlo. No importa si es legal, ilegal, correcto o incorrecto. Para mí es suficiente que Frank Lampard y el Derby consideren que no era lo correcto", confesó el técnico argentino. Un guion que firmaría el mismísimo Austin Powers.





Officers have just attended the Training Ground for @dcfcofficial After a suspicious male was seen at the perimeter fence. Excellent searching conducted & male was located. All checks above board!

Keeping the team safe to bring home a win against #LUFC on 11th! #SpyingIsCheating pic.twitter.com/a12Zj8gISX