Marcelino: "Ganar es la mejor forma de evitar cualquier sorpresa"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, comentó en rueda de prensa que salir a ganar al Villarreal es la mejor manera de evitar cualquier sorpresa, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa en Mestalla que afronta con ventaja tras el 1-3 conseguido en la ida.

"Esto es fútbol. ¿Cuánto se pagaba por el Ajax? No nos podemos confiar. Queremos que los futbolistas trabajen con ilusión y ambición", explicó.

"No podemos salir con la idea de dejar pasar los minutos, esa no es la mentalidad adecuada y debemos evitar esa situación. Tenemos experiencias en ese sentido ante el Celtic o el Krasnodar, por lo que tenemos que lograr no caer en la complacencia de dejar pasar el tiempo porque la eliminatoria nos sonría", añadió.

El técnico reconoció que la eliminatoria "está encaminada con un resultado muy bueno, pero de ahí a estar solucionada hay otros noventa minutos de juego. No nos debemos de confiar. Si el rival se pone por delante, nos pueden entrar las dudas y tenemos que evitar esa circunstancia".

Marcelino admitió que la idea es hacer rotaciones pero no por el resultado de la ida, sino por los esfuerzos realizados y los que están por venir, al estar inmersos todavía en tres competiciones, además de por contar con jugadores lesionados o tocados.

"Seguiremos haciendo rotaciones porque no nos va a llegar con los mismos jugadores. Contamos con toda la plantilla e intentaremos utilizar a todos en este tramo final, sabiendo que deben dar el máximo rendimiento para lograr los objetivos que tenemos a poco más de cuatro semanas para acabar", analizó.

En el encuentro ante el Villarreal, el Valencia cuenta con cuatro jugadores como son Francis Coquelin, Gonçalo Guedes, Jose Luis Gayà y Mouctar Diakhaby que se perderían la ida de la semifinales, si se clasifican, en el caso de ser amonestados.

Ante la posible incidencia que esta situación pueda tener en el once inicial, Marcelino dijo que todavía no han pensado la alineación. "Intentaremos que no acumulen esa amarilla por la que podrían ser suspendidos ese primer partido y que pasen limpios todos a semifinales", agregó.

"Veremos qué decisión tomamos porque también hay jugadores con golpes y cansancio. Cada día que pasa pueden cambiar las circunstancias. Esperemos hoy no surja ningún inconveniente más", añadió.

Ante la posibilidad de que el Villarreal presente una alineación con muchas rotaciones condicionado por el resultado de la ida y el hecho de jugarse la permanencia en LaLiga, el técnico recordó que en la ida jugó con la misma alineación que tres días después contra el Girona.

"Creo que el que sabe la decisión que tiene que tomar, el estado físico y mental de sus futbolistas es el entrenador del Villarreal y él decidirá lo que considere más oportuno", recalcó.

Por último, no quiso señalar si en las hipotéticas semifinales preferiría al Arsenal o al Nápoles. "No me gusta hacer supuestos y la realidad es que tenemos que jugar con el Villarreal la vuelta", concluyó.