Jorge Vilda: "El Barça tiene todo a su favor para meterse en la final"

El seleccionador español femenino de fútbol Jorge Vilda aseguró este martes en una visita a EFE que el Barcelona "tiene todo a su favor para meterse en la final" de la Liga de Campeones femenina tras vencer, por 0-1, al Bayern de Múnich en el partido de ida de semifinales.



Jorge Vilda, quien este domingo será un aficionado más en las gradas del Miniestadi, destacó el "gran partido" de las jugadoras barcelonistas y consideró que "tienen todo a su favor para meterse en la final".



El técnico madrileño espera que el domingo el Barcelona sea protagonista de "un hito histórico para un club español", con su clasificación para la final del 18 de mayo en Budapest.



"Son 90 minutos y el Mini se va a llenar, se han vendido todas las entradas. El Barça en el partido de ida fue superior, controló bien el partido y las jugadoras rindieron muy bien. Ahí estaremos el domingo todos animando al Barça para que se meta en su primera final de la historia", apuntó.



El Barcelona ganó por 0-1 en Múnich, con 8 internacionales españolas en la formación titular.



Jorge Vilda confesó que ese dato le hace sentir "mucho orgullo".



"Ver a las jugadoras a ese nivel me alegra porque son jugadoras que están viniendo con la selección, que llevan ya tiempo y que en un futuro las seguiremos viendo en la selección. Me alegra que jueguen a ese nivel y que estén en la máxima competición, compitiendo contra un equipo alemán porque no hace tanto tiempo, cuando jugábamos contra ellos, nos costaba incluso pasar del centro del campo", recordó durante su visita a EFE.



"Ver que dominan, que incluso someten en muchas facetas del juego a los equipos alemanes es una alegría y una gran noticia para todos", subrayó Jorge Vilda.



Algunas jugadoras del Barcelona y del Bayern de Múnich volverán a encontrarse en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Francia, con motivo del España-Alemania en Valenciennes.



"Ya nos hemos enfrentado a ellos esta temporada. El resultado fue de empate (0-0). Jugamos fuera, en Alemania, pudimos ganar y nos pudieron ganar. Nunca habíamos estado tan cerca de ganar a Alemania. En el Mundial es el segundo partido, históricamente nunca se ha ganado a Alemania pero lo vamos a intentar", dijo Vilda.