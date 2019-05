Parejo, recordando lo de Mbia: "El fútbol siempre te da revanchas"

El centrocampista del Valencia Dani Parejo aseguró que el fútbol "siempre da revanchas" cuando le recordaron las semifinales de Liga Europa ante el Sevilla hace cinco años.



"Es verdad que hace años estuvimos a segundos de jugar una final. El fútbol te da revanchas y mañana tenemos otra oportunidad de afrontar una semifinal y estar en una final europea. Eso es pasado y no hay que darle mucha importancia porque puede ser negativo", explicó Parejo.



"Creo que jugar unas semifinales ya tienen importancia, no se juegan todos los años y en liga... todavía estamos vivos, tenemos posibilidades de quedar cuartos, pero ahora hay que centrarse en la Liga Europa", agregó.



Parejo instó a demostrar que quieren jugar una final europa e incidió en las diferencias entre la competición doméstica y la europea respecto al bajo estado de forma del equipo londinense.



"Es verdad que el Arsenal en los últimos partidos no le han salido las cosas. No tiene nada que ver jugar la liga a jugar Europa. Las dinámicas importan, pero yo creo que ante una semifinal no va a ser un inconveniente para ellos", señaló.