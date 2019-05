La revolución del Ajax para rozar la final de la Champions con menos presupuesto que Sevilla o Betis

El Ajax de Ámsterdam que alucina al mundo y que está a un paso de disputar la final de la Champions League tiene la menos de la mitad de presupuesto que el Sevilla y unos 30 kilos menos que el Betis. Además de Real Madrid, Barcelona, Atlético y Valencia, el Athletic o el Villarreal también superan en ingresos a los holandeses, que para el presente ejercicio no alcanzan los cien millones en ingresos. En concreto se quedan en 91,9 millones de euros, cifra similar a la de Real Sociedad y Espanyol.

Con estas cifras, el Ajax estaría llamado a pelear por meterse en Europa en LaLiga y, sin embargo, por lo que está luchando es por ganar la Champions. Es más, si no lo hace, la temporada próxima tendría que jugar unas eliminatorias previas para llegar a la Fase de Grupos, de ahí que su camino hasta la fecha sea histórico.

Sin contar los traspasos, el Ajax ha presupuestado para este curso unos ingresos de 91,9 millones de euros. Al contrario de lo que ocurre en España, el equipo holandés sólo ingresa por derechos de televisión 12,5 millones -alrededor de 30 menos de lo que ingresa el que menos de LaLiga-, mientras que la partida de publicidad le reporta 47,9 millones y la de competiciones 31,5 millones. Los datos de Deloitte no incluyen los traspaso, que sin ir más lejos para el próximo curso dejarán los 75 millones de De Jong (al Barcelona) y una cantidad también muy elevada por De Ligt.

El milagro del Ajax consiste en que con esos ingresos su plantel está tasado en 420 millones de euros, lo que le colocaría en la cuarta posición en LaLiga con mucha ventaja sobre el Valencia (353M), el Sevilla (286M) o el Betis (243M).

La clave, claro está, reside en su academia y en su política de contratación. La Ley Bosman provocó que clubes importantes de ligas menores como el Ajax o alguno de los países balcánicos vieran como sus jugadores importantes se marchaban al poco de destacar sin que el impacto económico supusiera una mejora sustancial para ellos. Se convirtieron en grandes vendedores, pero perdieron importancia en el panorama continental.

Durante años, la historia no cambió demasiado hasta que la llegada de hombres como Van der Saar o Marc Overmars trajo una revolución.

De Toekomst, la academia del Ajax

"Nos enfocamos en el individuo, no en grupos de edad ni en hacer más competitivos los equipos de la cantera. Nos interesa desarrollar el talento individual. Con ese fin seleccionamos a los entrenadores", explicaba Said Ouaali, director de la academia de De Toekomst, en The New York Times. El objetivo, conseguir adelantar la formación de los futbolistas para que rindieran al máximo a edades tempranas, antes de abandonar el club. Matthjis de Ligt es el mejor ejemplo. Con 19 años es el capitán del equipo, derrocha personalidad y lleva varias campañas a gran nivel. De Ligt (19), De Jong (21), Van de Beek (21), Onana (23), Ekkelenkamp (19), Mazraoui (20), Neres (22) son la base del equipo de Ten Hag. Blind, Ziyech, Tadic y Schone ponen el toque de veteranía.

"Dado que nuestros jugadores se iban antes, debimos asegurarnos que se formaran antes para poder integrarse antes en el primer equipo. No podemos permitirnos esperar a que cumplan 24 años para que estén listos para competir de forma regular dos veces por semana y gestionar la intensidad física y mental. Nuestra aspiración es no esperar a que los futbolistas cumplan 22 años para estar a tope, sino que se integren en la plantilla con 16 o 17. En un mundo ideal tendríamos a los jugadores hasta los 26 años y entonces los venderíamos en el máximo posible de su valor. En el mundo real, en el mundo en el que vivimos desde la Ley Bosman, es muy difícil retener el talento", explica el presidente, Van der Saar, quien decidió una inversión de 26 millones de euros en la ciudad deportiva para implementar estos cambios.

Ten Hag y el fútbol total

También hay que reconocerle al entrenador Erik ten Hag, parte del mérito del grupo. No es un técnico más de la escuela del Ajax. De hecho, al Ajax llegó ya como primer entrenador, no pasó por la academia ni nada por el estilo. Además de respetar la herencia del buen trato al balón de los equipos holandeses ha dotado al Ajax de un vértigo que se antepone a otros seguidores de la escuela holandesa que se centran en exceso en la posesión. Su valentía también se aprecia en esa presión asfixiante que hemos visto en el Bernabéu, el Juventus Stadium y, ayer, en el flamante nuevo estadio del Tottenham.

Overmars y las nuevas tecnologías

También Marc Overmars, director deportivo del Ajax merece su cuota de protagonismo en la campaña del Ajax. Él fue capaz de convencer a todos sus futbolistas emergentes de que se quedaran en Ámsterdam después de meterse en la final de la Europa League hace dos cursos. Para dar empaque al equipo contrató a dos futbolistas de la Premier como Tadic y Blind, que han dado ese toque de veteranía y experiencia que neceistaban los jóvenes. El serbio es el hombre de la Champions para el Ajax, con actuaciones sublimes ante equipos como el Bayern, el Real Madrid o la Juventus. Quienes han tratado con Overmars reconocen su talento como captador y su uso de las nuevas tecnologías. Es raro verle viajar para ver en directo a un futbolista y no duda en cerrar un trato por WhatsApp.