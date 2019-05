La estadística juega en contra del Valencia...y del Arsenal

El Valencia, que el próximo jueves recibe al Arsenal en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Europa con la obligación de remontar el 3-1 de la ida para estar en la final de Bakú, tiene en contra la estadística en las visitas de equipos ingleses a Mestalla, si bien el conjunto londinense tampoco tiene unos registros positivos en España.

En total, el Valencia ha jugado en su feudo catorce partidos ante rivales ingleses con un balance de siete victorias, tres empates y cuatro derrotas, si bien en tan solo dos ocasiones logró un marcador que este jueves le permitiría acceder a la final. Uno de ellos fue precisamente también en una semifinal y en un partido de vuelta cuando lo consiguió, tras golear por 3-0 al Leeds United en la Liga de Campeones de la edición 2000-01, lo que le permitió el pase a la final tras el empate sin goles de la ida. El anterior marcador que le valdría este jueves fue el 2-0 conseguido ante el Liverpool en la fase de grupos de la Liga de Campeones de la temporada 2002-03.

El Valencia afronta este jueves un partido trascendental que le podría permitir acceder a su segunda final esta temporada, tras la de la Copa del Rey, avalado por el hecho de no haber perdido ninguna eliminatoria en la actual campaña. Además, el equipo valenciano no conoce la derrota en Mestalla en la Liga de Europa en los últimos once partidos y se ha impuesto en los ocho últimos, en los que además ha marcado 22 tantos y tan solo ha recibido 3.



Por su parte, el Arsenal jugará su decimocuarto partido oficial en España con un balance muy negativo, ya que solo ha ganado dos partidos, ha empatado otros dos y ha perdido nueve, entre los que se incluyen sus seis últimas visitas. A ello se añade que en sus últimos cinco partidos en España se dio un marcador que en tres ocasiones llevaría su eliminatoria ante el Valencia a la prorroga, tras perder por 3-1, en dos ocasiones ante el Barcelona y en una ante el Sevilla; en una caería eliminado al ser goleador por 4-1 ante el Barcelona y solo la derrota por 1-0 ante el Atlético le serviría.