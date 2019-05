Cazorla: "El Arsenal y el Chelsea son favoritos para ganar la Europa League"

Vila-real (Castellón), 8 may (EFE).- El centrocampista del Villarreal, Santi Cazorla, señaló este miércoles en rueda de prensa que ve a su exequipo, el Arsenal, y al Chelsea, como favoritos para ganar la Liga Europa, cuyas semifinales se disputan mañana.



"Creo que Arsenal y Chelsea son favoritos para ganar la Europa League, vemos lo que ha hecho el Liverpool y el Tottenham en Champions, y eso demuestra el nivel de los equipos ingleses", explicó.



Sobre la semifinal entre el Arsenal y el Valencia, en la que el conjunto londinense defiende en Mestalla una ventaja de 3-1 de la ida, el futbolista asturiano aseguró que no ve la eliminatoria cerrada aunque aseguró que no será una remontada fácil para el equipo español.



"El Arsenal lleva una buena ventaja de cara al partido del jueves, yo conozco bien a ese equipo, conozco al plantilla y la calidad que tiene, y sé que no será fácil para el Valencia", indicó.



"Pero la eliminatoria está abierta, el Valencia puede hacer dos goles y levantarlo, aunque es verdad que el Arsenal lleva un buen resultado. Vamos a ver qué pasa el jueves", prosiguió.



Cazorla lamentó que el Villarreal cayera en cuartos de final ante el Valencia y no tuviera la oportunidad de enfrentarse al Arsenal y visitar el que fuera su estadio durante cinco temporadas.



"Me hubiera gustado mucho que nos hubiera tocado el Arsenal, me hubiera gustado estar ahí en esa eliminatoria. En los sorteos quería que nos tocara, me hubiera gustado regresar al Emirates y jugar contra ellos", señaló.



"En lo personal hubiera sido muy especial jugar con un club al que quiero tanto y me da tanto cariño todavía. Por eso le deseo lo mejor al Arsenal y espero que puedan alcanzar este título, así como muchos más éxitos en el futuro", concluyó.