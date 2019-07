El Arsenal homenajea a Reyes en su vuelta al Emirates

Ha tenido que esperar el equipo de Unai Emery para poder rendirle su particular homenaje a José Antonio Reyes. Y es que hasta el día de ayer los 'gunners' no habían vuelto a pisar su estadio desde el fallecimiento del que fuera jugador del Arsenal entre los años 2003 y 2006.



El club inglés decidió que al inicio del choque amistoso entre el Arsenal y el Olympique de Lyon se guardara un respetuoso minuto de silencio por la figura de uno de los líderes de ese 'Arsenal de los invencibles'.



El partido no finalizó con un buen resultado para el equipo del técnico español, ya que se impusieron los franceses por dos goles a uno con una gran actuación de Moussa Dembelé que anotó los dos goles lioneses.





Fans at @Arsenal remember the late Jose Antonio Reyes, before Sunday's game against @OL, at the @emirates stadium. pic.twitter.com/k9qB6JCEqv — Osasu Obayiuwana (@osasuo) July 28, 2019