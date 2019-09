Giménez: "Joao Félix tiene el futuro en sus manos"

El uruguayo José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, destacó este martes que el portugués Joao Félix "tiene el futuro en sus manos" y expresó que a su conjunto no le preocupa quién sea el rival, en este caso el Juventus, porque la "motivación" viene de ellos mismos, sea cual sea el encuentro.



"Cuando me tocó llegar a mí, más o menos tenía la misma edad que Joao Félix. Pero fue totalmente diferente. Yo venía de un fútbol inferior al europeo y él estaba haciendo una gran temporada en su equipo. Se ve la calidad que tiene y para nosotros es muy importante. Es un jugador que se le ve con ganas y que quiere crecer. Tiene 19 años y el futuro en sus manos", remarcó.



"La presión no pasa por Joao. Es un chico de 19 años. Este equipo siempre se identificó por que todos tiramos del mismo carro. No hay ninguno más importante que otro. La presión por Joao no está, sino en los que llevamos más tiempo y conocemos qué es esto y sabemos cómo tenemos que llevar este tipo de situaciones. Hay que ayudarlo, porque es muy joven, tiene la calidad y, haciendo lo que tiene que hacer tranquilo, nos va a ayudar muchísimo", añadió.



Este miércoles, contra el Juventus, comienza la Liga de Campeones 2019-20 para el Atlético, con Giménez ahora entre los capitanes. "Son muchas ganas y mucha ilusión. El que se haya ido Diego (Godín) abría la posibilidad de que fuera uno de los capitanes, que para mí es muy importante. Trato de aprovecharlo y disfrutar cada momento".



El Atlético, según él, no se toma el duelo de este miércoles como "una revancha" de la derrota por 3-0 del pasado 12 de marzo en Turín. "Es un partido nuevo, otra temporada y otros jugadores totalmente diferentes. La ilusión de competir es muy grande. No tenemos ánimo de revancha, sino de afrontar una nueva oportunidad".



"Nos motiva cualquier partido. Sabemos la importancia que tiene este partido. Empezar con buen pie sería buenísimo. Vamos con esa mentalidad de intentar competir bien y ganar los tres puntos. No nos preocupa el rival. La motivación pasa por nosotros mismos. Los gestos que pudo haber en el pasado son pasado. No nos interesan".



Y enfrente, Cristiano Ronaldo. "Es un grandísimo delantero. Lo demostró y lo sigue demostrando. Pero para que la pelota llegue a Cristiano tiene que pasar por otros jugadores. Cuando menos pelota le llegue a Cristiano, que sabemos lo que es, mejor para nosotros y para el equipo", valoró en rueda de prensa en el Metropolitano.