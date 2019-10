Aubameyang responde al gerente del BVB: "Payaso"

Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, habló en una entrevista para el medio alemán "Suddeustche Zeitung" y no dudó en dar un palo a uno de sus exjugadores, a Pierre-Emerick Aubameyang, por su marcha del equipo germano. Además, el directivo insinuó que algunos jugadores piensan más en el dinero que en lo deportivo.



"Aubameyang, que juega muy bien en el Arsenal, probablemente esté feliz cuando mire su cuenta bancaria; pero, los miércoles, cuando ve la Champions League por la televisión, seguramente se siente algo triste", dijo el directivo.



En su mensaje, el gabonés replicó: "Lo mejor será que no hable de por qué salí del Dortmund. Señor Watze, es usted un [emoticono de payaso]". Así, Aubameyang también recordó la salida de Dembélé hacia el FC Barcelona: "Recuerdo cuando dijiste que jamás venderíamos a Ousmane y cuando viste más de 100 millones fuiste el primero en tomar el dinero. ¡No hables de dinero, por favor! Déjame tranquilo", escribió Aubameyang al respecto.





Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown ?? I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money ????????don't talk about money please!!! Leave me alone pls ????