Vela, feliz por ser Botín de Oro, pero solo piensa en el título de la MLS

La Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) ya tiene a un nuevo "rey del gol", el delantero mexicano Carlos Vela, que fue el gran protagonista en la tradicional jornada "Decision Day" con la que se cerró al temporada regular y en la que se llevó el Botín de Oro al marcar 34 goles y establecer la mejor marca de todos los tiempos.

Vela, de 30 años, segunda temporada en la MLS, líder absoluto del LAFC puso el broche de oro a una competición liguera de ensueño con un triplete que permitió a su equipo ganar por 3-1 a los Rapids de Colorado y acabar con la mejor marca de la MLS. Todo eso lo dejó "feliz", pero recordó que el objetivo principal y el que le permitirá verse "realizado" no será otro que el conseguir el título de campeones de la MLS, algo que tendrán que lograr durante la disputa de los playoffs.

"Lo conseguido hasta ahora compensa todo el trabajo que he realizado y refuerza que las decisiones personales que tomé fueron las acertadas", declaró Vela, al valorar lo que había sido una temporada que los consagró como el "nuevo rey" goleador de la MLS. De todas las partes le llegaron las felicitaciones, incluida la del legendario Magic Johnson, quien posee acciones de LAFC, y quien a través de su Twitter dijo que todo el grupo empresarial lo felicitaban por la marca de los 34 goles, al igual que al resto de los jugadores y entrenadores que habían realizado una gran labor. No era para menos la felicitación de Johnson, porque la temporada del LAFC se convirtió en algo verdaderamente histórico y con las genialidades de Vela en la última jornada se hizo inmortal.

Nada menos que establecieron la mejor marca de todos los tiempos de la MLS en puntos (72) y llegaron a empatar los 85 goles que había conseguido el Galaxy de Los Angeles en 1988. Pero Vela también tenía al alcance superar la marca de todos los tiempos de los 31 goles que el delantero venezolano Josef Martínez, del Atlanta United, estableció la temporada anterior y lo consiguió de manera espectacular con tres dianas ante el delirio de los seguidores que llenaron un partido más las gradas del Banc of California Stadium. "Sinceramente, en la previa no estaba nervioso", declaró Vela. "Simplemente estaba pensando en batir los récords como equipo".

Se notó que tenía ningún tipo de presión porque marcó los tres goles con una facilidad asombrosa y nada menos que ante el arquero internacional estadounidense Tim Howard, que nada pudo hacer por evitar el gran momento de gloria de Vela. "Fue una satisfacción muy grande", subrayó Vela que acabó la temporada con un total combinado de 34 goles y 15 asistencias, otra nueva marca (49) en la MLS. "Siempre es bueno tener tu recompensa después de tanto trabajo y esfuerzo, pero todavía tenemos trabajo por hacer".

Vela se refería no sólo a que todavía no han ganado nada, sino que en la memoria del equipo estaba lo sucedido el año pasado, en el debut en la liga como nueva franquicia, cuando también batieron todo tipo de marcas, pero quedaron eliminados en los playoffs. "Estamos todos extremadamente contentos por el récord de Carlos", destacó el entrenador del LAFC, Bob Bradley. "Es una gran persona y un gran compañero, con un talento enorme. Pero a la vez, tenemos que mantenernos enfocados".

Dado el nuevo formato de playoffs, del cual Bradley no es un fan, el LAFC gozará de la ventaja de local a lo largo de la postemporada, dado que los cruces serán a sólo un partido y no tendrá que competir en la primera jornada.

Pero el problema es que ahora viene un paro por la Fecha FIFA que será dedicado a la nueva competición de la Liga de Naciones de la Concacaf, lo que significa que el equipo angelino estará casi 20 días sin jugar. Su próximo rival saldrá del ganador entre el Minnesota United y el Galaxy de Los Angeles, a quien el LAFC no ha podido ganarle este año.

De cruzarse los rivales angelinos, estaría el morbo agregado del cruce entre Vela el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien acabó segundo en la lista de goleadores con 30. "A mi lo único que me preocupa es lo que yo debo hacer en el campo", comentó Vela. "El resto de los rivales no es algo que esté en mis manos, como tampoco soy el que vota para ser MVP. Pero sí estoy muy feliz por haber ayudado a mi equipo a concluir una temporada histórica"