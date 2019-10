Así es el Big Data del Liverpool, el equipo que lo importó de los Red Sox

En el béisbol los Oackland Athletics fueron los primeros en aplicar Big Data para mejorar su rendimiento deportivo. Se quedaron a las puertas de una temporada histórica y a su mánager Billy Beane (interpretado por Brad Pitt en la famosa película Moneyball) le ofrecieron exportar su sistema a los Red Sox de Boston. Beane no quiso dejar Oackland, pero los Red Sox implantaron el Big Data y ganaron las Series Mundiales al año siguiente. desde entonces, lo han conseguido en cuatro ocasiones.

Los dueños de los Red Sox también poseen el Liverpool y no dudaron en exportar el sistema. Lo explica en una interesante entrevista en El País Peter Moore, director general ejecutivo del equipo británico: "Claro que miramos a los jugadores sobre el terreno. No podemos olvidarnos del punto de vista analógico. Pero también están los analistas como Ian Graham, doctor en ciencias del deporte, que hizo el informe que recomendó el fichaje de Klopp sin ver ni un solo partido del Dortmund porque solo analizó las estadísticas. Jürgen flipó. Pero esto no es tan extraño. En la fábrica de videojuegos de Electronic Arts -trabajó en la industria del videojuego muchos años- encuentras gente que jamás jugó ni le importó mirar un videojuego: solo analizan datos. Miran las tendencias, miran cómo se puede calibrar el juego, dónde se bloquean los jugadores... y proporcionan esa información al equipo de desarrollo para que introduzca mejoras. Cuando fichamos a Salah los técnicos llegaron a la conclusión -solo mediante el análisis de los datos numéricos de unos cuantos futbolistas- de que Salah era exactamente el tío que buscaban".

Moore aclara que no puede "contar en una entrevista" cómo funciona el departamento de Big Data, pero sí aclara lo siguiente: "Los datos validan tus convicciones. Actualmente los cuerpos técnicos recogen datos y los analizan durante los partidos: kilómetros recorridos, córners lanzados, posesión... Los americanos comenzaron por el béisbol, en donde las variables son mucho más limitadas que en el fútbol. El tío que lanza la bola debe lanzarla en un marco muy reducido que es la strike zone. Los clubes buscan jugadores y dicen: "necesitamos un bateador zurdo que tenga un porcentaje de más del 60% de bateos de lanzadores zurdos en distancias específicas...". Eso es el moneyball. Es el legado de John Henry y Mike Warner como propietarios del Liverpool y de los Red Sox. Hacía 86 años que no ganaban las Series Mundiales y aplicando ciencia y tecnología las han ganado cuatro veces en los últimos 16 años".

El empresario, que ha hecho fortuna como gurú del marketing, también habla de los retos a los que se enfrenta el Deporte Rey. "Debemos enganchar a los aficionados más jóvenes. Estamos considerando nuevos ángulos para las cámaras, algo que te transporte al campo de juego de una forma más próxima, el concepto del true view, algo que se parezca al juego de EA, el FIFA. Ese es el objetivo. Seleccionar puntos de vista con cámaras que se muevan en 360 grados y que permitan a los espectadores de televisión interactuar y entretenerse. Hay que pescar donde están los peces. De lo contrario, no los vas a sacar de sus habitaciones: preferirán estar viendo a sus youtubers favoritos, o al Twitch Dream. Preferirán estar jugando al Overwatch, al Fortnite, al FIFA, al Impact Legends... Los jóvenes interactúan con sus amigos de esa forma. Cuando era un niño yo interactuaba jugando al fútbol porque no había otro modo".