Klopp también enamora a los hinchas del United

Jürgen Klopp es una persona singular, de eso no cabe ninguna duda. El que fuera entrenador del Dortmund no para de recibir halagos desde su llegada al banquillo ' Red'. Tras aterrizar en Anfield en 2015, el alemán ha llevado al Liverpool a tres finales europeas (una de Europa League y dos de Champions), ganando la última ante el Tottenham en el Wanda Metropolitano, y ha estado a punto de darle su primera Premier League tras una fantástica temporada donde consiguieron 97 puntos y solo sufrieron una derrota.

Los aficionados del Liverpool están encantados con su entrenador, y eso no debería sorprender a nadie. Lo que si llama la atención es que, hasta los seguidores de su más fiero rival, el Manchester United, comienzan a sentirse encandilados por la luz que emite el alemán. Así ha quedado reflejado en la carta publicada en The Times por George Lewis, un cómico británico más conocido por ser seguidor de los diablos rojos.

"Como fanático del Manchester United que soy, el Liverpool siempre ha sido el enemigo. Han habido otros: Manchester City, Arsenal, John Terry... pero ellos siguen siendo el mayor enemigo" comienza. "Parece que el Liverpool ha logrado llevar a cabo la liquidación final. Han encontrado un entrenador que no solo juega un fútbol y gana trofeos, sino que también es imposible que no te guste. Es como cuando el tipo que odias en el trabajo consigue una nueva novia y buscas en Facebook para encontrar alguna evidencia de que es horrible. Pero cuanto más la miras, mejor compruebas sus maravillosas cualidades. Es amable, divertida, atractiva (pero no intimidante), popular, humilde y tiene una estupenda sonrisa. Por desgracia, ellos parecen realmente felices juntos".

Hace unos días el agente de Jürgen declaró que la única razón por la que el técnico podría no renovar su contrato sería el mal tiempo. "Yo ahora miro el pronóstico metereológico cada noche rezando para que llueva. Cada vez que sale el sol mi corazón se hunde. Este hombre está arruinando mi vida. No dejo de buscar cualquier tipo de grieta en el equipo. Cuando Salah y Mané tuvieron aquella discusión contra el Burnley, me pregunté ¿será este el principio del fin?. Pero Jürgen sonrió y todo estaba bien. Maldición".

"Con el Liverpool, Klopp ha construido un equipo que es una extensión de su personalidad. Ferguson lo hizo en el United y Mourinho en el Chelsea, pero si bien esos eran equipos que resultaban fácil de no gustar a sus rivales, Klopp ha creado un equipo que es tan divertido de ver como él".

"Todo lo que leo me hace quererlo aún más. Su segundo nombre es Norbert, por el amor de Dios. Y está casado con una trabajadora social. La semana pasada se detuvo para apoyar un partido junior de chicas mientras paseaba a su perro. Apuesto a que ese perro tiene una vida brillante. Golosinas constantes y masajes en la tripa. Y yo ahora estoy celoso de un perro. Fabuloso".

"Incluso Brendan Rodgers, quien con todo el derecho del mundo debería despreciar a Klopp, no diría una mala palabra de él. Cuando Klopp le ganó el partido a su Leicester -actual equipo de Rodgers- con un penalti polémico el pasado sábado, reaccionó abrazándolo. Cuando Klopp le arrebató su trabajo hace tres años, reaccionó dejándolo vivir en su casa. Si Klopp te roba el coche, apuesto a que seguirías pagándole cada cuota del seguro. Si él tuviera una aventura con tu esposa, probablemente se ofrecería a cuidar de los niños. Parece inevitable pensar que, mientras esté Klopp, el Liverpool seguirá ganando. Todo lo que me queda por hacer es seguir mirando por la ventana, rezando para que llueva".