El Bezanija ficha a un aficionado por sus habilidades en el 'Football Manager'

A Pablo Longoria le llamaban el 'Niño de la Play' cuando se enroló en la secretaría técnica del Recreativo de Huelva. Su afición por los videojuegos futbolísticos y su pasión por el scouting acabaron desarrollándose en una carrera profesional que le llevó después al fútbol italiano, donde llegó a trabajar en la Juventus, y finalmente al Valencia, equipo en el que ha vivido su última experiencia hasta el reciente cese de Marcelino García Toral.

A Andrej Pavlovic también le apasionan el fútbol y los videojuegos. Él 'ha hecho carrera' con el 'Football Manager' y ha sido capaz de llevar al FK Bezanija a las semifinales de la Champions. Pero lo más llamativo es que con esto ha logrado entrar a formar parte del club de su ciudad.

"Les envíe mis logros en el 'Football Manager' y les dije que podía ayudarles, pero no esperaba que me llamaran", afirma Pavlovic en una entrevista con Sport Bible.

Pero vaya si le llamaron, tanto que ahora está elaborando informes para este club. "No podía creerlo. Me sorprendió mucho. Me preguntaron, eso sí, si podía hacerlo voluntariamente, pues están en una situación económica difícil", señala Pavlovic. Y es que el Bezanija fue descendido la temporada pasada en los despachos por sus problemas financieros y ahora está en la tercera serbia.

El primer informe de Pavlovic fue sobre el Bezanija-FK Dedinje (2-1). "Mandé un informe breve con algunas estadísticas interesantes", comenta este estudiante de medicina al que también le han pedido informes para el sub 21.