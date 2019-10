Desencuentro entre Özil y Emery: "Siempre tengo la culpa, incluso cuando no juego"

Unay Emery es conocido por ser un entrenador de ideas fijas que no se casa con nadie. Esto quedó demostrado desde su llegada al Arsenal, dando salida a jugadores que venían siendo importantes durante los últimos años: Wilshere, Monreal, Welbeck, Kolscielny... Con la llegada de los nuevos fichajes este verano (Pépé y Ceballos) el entrenador de Fuenterrabía ha dejado de contar por completo con Mesut Özil.

A pesar de que el mediapunta aleman ha disputado solo 70 minutos en liga ante el Watford, el ex jugador del Real Madrid ha afirmado en una entrevista para The Athletic que no se irá del club 'gunner' ya que recientemente firmó una renovación con el Arsenal hasta 2021.



"Cuando firmé el nuevo contrato lo pensé muy detenidamente, era una de las decisiones más importantes de mi carrera. No quería firmar solo uno o dos años, sino unir mi futuro al Arsenal y que el club quisiera lo mismo para mí. No puedes irte solo porque sean malos tiempos, estaré aquí hasta 2021".

Al ser preguntado sobre sus continuas suplencias y ausencias en las convocatorias, el alemán no acaba de entender el problema con el entrenador: " Si no hacemos un buen partido, siempre es mi culpa. Pero, si eso es cierto, ¿cómo se explican algunos malos resultados en partidos en los que yo no he jugado?". Tras el último partido en Europa League donde el Arsenal venció por 4-0 al Standar de Lieja, Unay Emery afrimó que si Özil no juega "es porque hay jugadores que lo merecen más".

Recordando a su antiguo entrenador, el '10' afirma que Wenger "fue un factor decisivo" para su fichaje por el Arsenal. "I ncluso cuando Arsène anunció que lo dejaba, yo quería quedarme aquí, amo jugar para el Arsenal y es por eso que llevo aquí 6 años"