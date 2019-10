Ronaldo: "Importan premios colectivos, los individuales no son motor principal"

El portugués Cristiano Ronaldo, que ostenta el récord de mayor número de goles anotados en Liga de Campeones, así en los últimos años uno de los favoritos a hacerse con el 'Balón de Oro', ha señalado que "los premios individuales no son el motor principal" y que lo "importante" son los colectivos.



"Los 700 goles (marcados, ya 701) hacen parte del pasado; yo pienso en más allá. Deseo marcar más para ayudar al equipo. (¿Balón de Oro?) Los premios individuales no son el motor principal, pero obviamente es algo bonito. Estoy contento y orgulloso de ellos, pero la prioridad es ganar con el Juventus y con la selección. Lo récords, después, llegarán. Para mi el fútbol cada año es un desafío. ", ha comentado Cristiano Ronaldo este lunes, en Turín, en la rueda de prensa previa al duelo europeo del martes ante el Lokomotiv Moscú.



Para CR7 "tener 33-34 años no significa que se esté en el final de la carrera": "Lo estoy demostrando, me siento aún más en forma, lúcido y maduro", ha añadido. "Sabéis lo que me hace feliz? Ganar, llegar a casa y ver felices a mis hijos, que me felicitan. Esa es mi motivación.



Sobre sus compañeros en ataque, los argentino Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, CR7 ha indicado que "ambos son fantásticos, como también (Federico) Bernardeschi y (Juan Guillermo) Cuadrado. En la Juventus hay jugadores excpecionales y todos trabajan lo mejor posible".



El delantero portugués, asimismo, se ha referido a su técnico Maurizio Sarri, que está en su primera campaña al mando del equipo turinés: "Con él tenemos más confianza en nosotros mismos. También la última temporada hemos realizado un excelente trabajo, pero debíamos mejorar".



"Mi rol (dentro del equipo) es similar, quizás tengo un poco más de libertad. Estoy feliz con el cambio. Ahora jugamos más delante, tenemos mayor posesión del balón y creamos un gran número de ocasiones. El nuevo sistema de juego me gusta mucho, me gusta como Sarri desea que el equipo juegue", ha apuntado Cristiano Ronaldo.



Los elogios de Cristiano Ronaldo hacía Sarri, han sido también correspondidos en rueda de prensa por parte del técnico hacía el portugués. "Entrenar a Ronaldo es motivo para estar orgulloso. Tiene una mentalidad extraordinaria, además de sus características físicas y técnica. Sabe poner objetivos a todo el equipo y personales a continuación. Creo que apenas marcó los 700 goles, ya está pensando en los 800. Es bueno tenerlo al lado, pues es positivo, Mentalmente tiene algo más que el resto", ha comentado Sarri.