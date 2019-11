Guardiola confirma la baja de Agüero y Gabriel Jesús está preparado

Madrid, 25 nov (EFE).- El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, anunció este lunes en conferencia de prensa que el argentino Sergio 'Kun' Aguero estará de baja "varias semanas" por problemas musculares, y su presumible sustituto, el brasileño Gabriel Jesús aseveró que está "preparado" para llevar la responsabilidad del ataque.



Agüero, que tuvo que ser sustituido en el encuentro de la Premier League ante el Chelsea, disputado el sábado, tiene una lesión en un muslo y según indicó Guardiola en la víspera del partido de la Liga de Campeones ante el Shakhtar Donetsk ucraniano se perderá varios encuentros.



?Sergio Sergio estará de baja varias semanas, no sé cuántas exactamente?, comentó el técnico catalán, quien explicó que ?tiene un problema en el tendon, se perderá algunos partidos. No creo que llegue al derbi. Quizá suceda un milagro, pero no creo?.



?Echaremos en falta a Sergio, hemos tenido algunos problemas con las lesiones pero le esperaremos. Mientras, tenemos a Gabriel Jesus y Raheem Sterling, que pueden jugar en esa posición. Estaremos un tiempo sin él?, apuntó Guardiola, que apuntó que ?no hay más lesiones. David Silva tuvo calambres el sábado, pero está bien?.



Los 'sky blues' no podrán contar ante el Shakhtar con Aymeric Laporte, Leroy Sané y Oleks Zinchenko por lesión, ni con Claudio Bravo por sanción.



?Ahora es un periodo complicado, con muchos partidos en diciembre, enero y febrero. Es lo que hay. Preferiríamos contar con todos, pero mi consejo para los jugadores es que no piensen mucho en ello?, precisó.



Gabriel Jesús, el presumible sustituto de Agüero, aseguró que está en condiciones para asumir el peso del ataque de su equipo. ?No estoy contento porque Sergio esté lesionado. No me gusta cuando mis amigos se lesionan, pero trabajo duro cada día. Estoy listo para jugar y demostrar cada vez que quiero mejorar?, aseguró.



?A veces no es fácil no jugar. Pero quiero jugar, trabajar y mejorar mi fútbol. Por eso a veces no estoy feliz, porque quiero jugar. Pero tengo respeto y sigo trabajando?, comentó el internacional brasileño sobre el hecho de no ser titular en la mayoría de los partidos.



?Cuando decidí venir, sabía que sería complicado porque tenemos a Sergio, que es el máximo goleador del club, marcando en cada partido. Pero pensé que tenía la oportunidad de jugar para Pep, con jugadores de primer nivel en un club grande. Por eso vine, para disfrutar y aprender. Sergio es un gran tipo y un gran futbolista. Tengo que seguir aprendiendo de él?, apuntó..



Pese a todo, Gabriel Jesús ha mostrado sus cualidades desde que llegó al City en enero de 2017, con cincuenta tantos marcados y diez asistencias en los 116 encuentros que ha disputado, en los que, como reconoció Guardiola, aporta un gran trabajo en facetas como la presión al rival.



?Es duro" para el brasileño, comentó Guardiola, quien apuntó que ?es muy humilde y acepta la situación. No es nuevo que un jugador no esté contento si no juega". "Lo entiendo, pero lo importante es entrenar. Gabriel nunca falla, en ningún sesión de entrenamiento?, añadió.



?Es un tipo que dice que quiere mejorar. Escucha mucho, se siente mal si no juega o no marca, pero lo admiro. Gabriel es excelente, juega bien en los partidos y en los entrenamientos. En la última Copa América jugó muy bien y volvió con mucha confianza en sí mismo. No tengo ninguna duda de que jugará bien mientras Sergio esté de baja en las próximas semanas?, afirmó Guardiola.



El Manchester City necesita tan solo un punto ante el Shakhtar o que el Dinamo Zagreb no venza al Atalanta para sellar su clasificación matemática para los octavos de final. ?Estamos en una buena posición, pero aún no estamos clasificados?, comentó el español, quien advirtió que encaran el choque después de un "partido exigente contra el Chelsea" y que este martes se verá la condición física de sus jugadores.