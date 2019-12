Oblak: "No hay miedo, dependemos de nosotros"

El portero esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak aseguró este martes, en la víspera del partido de Liga de Campeones contra el Lokomotiv de Moscú ruso, que el conjunto rojiblanco no tiene "miedo" de quedarse eliminado de la competición como le ocurrió en 2017, ya que esta vez depende de sí mismo.



"No, no hay miedo, hace dos años no dependíamos de nosotros y este año sí dependemos de nosotros. Lo que sí tenemos es que estar conscientes de que hay que ganar el partido de mañana", consideró el portero esloveno del conjunto rojiblanco.



El Atlético pasará a octavos de final si gana al Lokomotiv, o si empata o pierde siempre que el Bayer Leverkusen alemán no gane al Juventus de Turín italiano en el otro partido de la jornada, pese a lo cual en la plantilla rojiblanca no quieren pensar en lo que vaya a ocurrir en Alemania, sino centrarse en su propio partido.



"No estamos pensando en Leverkusen ni en nada que vaya a pasar ahí porque dependemos de nosotros y si ganamos los tres puntos da igual lo que pase ahí", subrayó Oblak.



Preguntado por si puede ser un encuentro "trampa", el meta esloveno consideró que "cada partido" puede serlo si su equipo no inicia el duelo como debe hacerlo y se mostró confiado en que la puesta en escena del Atlético será acorde a la exigencia del duelo.



"Yo no tengo ninguna duda de que mañana vamos a entrar en el partido como debe entrarse, con máxima intensidad, con ganas de ganar el partido", señaló el guardameta.



Para el portero, un mal resultado "nunca es culpa solo del entrenador o de un jugador", sino del equipo.



"Cuando ganamos, ganamos juntos y cuando perdemos, perdemos juntos. Estamos seguros de que las cosas van a salir y no vamos a buscar culpables. Solo vamos a buscar la felicidad de la gente, y eso se encuentra con victorias", subrayó.



El guardameta esloveno dijo que, pese a la racha de cuatro partidos sin ganar del Atlético, el equipo ha demostrado "cosas buenas" durante esos encuentros, aunque no les hayan permitido alcanzar la victoria.



"Creo que en el campo siempre hemos hecho todo lo posible para ganar, si las cosas no salen ha sido por mala suerte o por cosas así. Pero creo que si seguimos así las cosas van a salir y todos vamos a estar más felices", añadió.



Finalmente, al ser preguntado por si quería enviar un mensaje a la afición, el portero del Atlético dijo que los seguidores rojiblancos siempre aportan "lo mejor" y lo hacen "en momentos buenos y menos buenos". "El mensaje es que sigan animando", destacó.