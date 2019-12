Emery cree que podría "haber cambiado las cosas" en el Arsenal

Emery estaba en la agenda del AS Monaco para reemplazar a Jardim.

"Para mí, una de las cosas determinantes, y algo de lo que estaré orgulloso, es que el equipo no estaba perdiendo en casa en la Premier League. Mi despido se produjo tras caer ante el Eintracht de Frankfurt, en la Europa League, y fue el único partido que perdimos", ha declarado Unai Emery, un mes después de dejar de ser entrenador del Arsenal FC, en BBC Sport.

El técnico vasco reconoce que "hubo frustración", tras no lograr que el equipo 'gunner' alcanzase "el nivel que pretendía". "Creo que podríamos haber cambiado las cosas, pero también entiendo que los que mandan tienen que tomar decisiones y asumir la responsabilidad", valoró.

Emery piensa que le echaron porque no cosiguió que el equipo tuviese "equilibrio" entre la defensa y el ataque: "Empatamos un partido contra el Liverpool FC 5-5, en la Capìtal One, y yo, particularmente, disfruté mucho como entrenador con ese partido, pero fue un ejemplo de muchos, en el que fuimos capaces de crear mucho arriba, pero también muy frágiles en los defensivo. El año pasado sí lo logramos mantener esa fuerza defensiva, pero éste no. Una victoria podría haber cambiado la situación...".