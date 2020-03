Benítez: "El que más calma tenga puede tener ventaja"

Un duelo psicológico entre dos equipos muy complementarios, en el que "tener calma" en lo anímico puede dar la ventaja. Así ve el Liverpool-Atlético de Madrid de mañana en Anfield Road (21.00 CET/20.00 GMT) el entrenador español Rafa Benítez, ídolo de los 'reds' ingleses, con los que ganó la Liga de Campeones en 2004.



El preparador madrileño, actualmente en España realizando la pretemporada con su equipo, el Dalian chino, analizó con EFE el choque de mañana entre un Liverpool "competitivo y ganador" y un Atlético al que ve "acostumbrado a las situaciones importantes" y a jugar "bajo presión" en el que puede pasar "cualquier cosa"



- Pregunta (P): Con el 1-0 de la ida favorable del Atlético, pero en Anfield Road, ¿qué opciones tiene cada equipo de pasar?



- Respuesta (R): Te diría que se puede dar cualquier resultado. Todos sabemos que el Liverpool en casa es peligroso: el ambiente es muy bueno, tiene mucha intensidad, la presión que le pone, los laterales que suben permanentemente, los delanteros son habilidosos y rápidos, y si el equipo mete centros, en cada segunda jugada los centrocampistas pueden recuperar e ir al ataque.



En el pasado podíamos decir que el Liverpool jugaba al contraataque por lo rápidos que son (Sadio) Mané, (Mohamed) Salah y (Roberto) Firmino, pero ahora van arriba, recuperan y siguen atacando, cuando les intentas sorprender a la contra sus defensas son rápidos, y el portero, sea quien sea, es capaz de jugar con los pies y con precisión. Es un equipo completo, competitivo y ganador



Pero te enfrentas a un equipo como el Atlético, que está acostumbrado a situaciones importantes, bajo presión, y que es capaz de jugar en su campo, defendiendo bien y saliendo a la contra, y que por lo tanto, con cierta lógica hará lo mismo en Anfield, será compacto, intentará recuperar el balón y salir rápido.



Normalmente al Liverpool, con los laterales altos, tienes que buscarles la espalda, pero algo sencillo de decir es difícil de hacer. El Atlético tratará de ser compacto, rápido, salir a la contra, y cuando tenga fases de posesión, si sale de esa presión del Liverpool, será capaz de montar contraataques peligrosos, porque el Liverpool estará con la defensa alta.



- P: Este Liverpool a le remontó un resultado mucho más abultado al Barcelona el año pasado (3-0)



- R: El hecho de que un 1-0 sea un resultado muy bueno, en condiciones normales sería así, pero jugando en Anfield Road y contra un equipo con la intensidad del Liverpool, es importante, pero no determinante, porque la presión va a ser muy grande.



El Atlético es capaz de manejar esa presión, y contrarrestarla, seguro; pero el Liverpool es capaz de superar al Atlético, crearle ocasiones, y si mete gol, seguir apretando, también. La realidad es que son dos equipos que cualquiera puede hacer valer sus armas



En un partido normal, con otras características de equipos, se podría dar una valoración más a favor de uno o de otro, pero está claro que cualquiera de los dos puede hacerlo bien por sus características, encajan muy bien las del uno con las del otro.



- P: ¿Le sorprendió la victoria del Atlético en la ida del Wanda Metropolitano (1-0)?



No realmente, porque los dos equipos responden a un patrón muy claro: uno es capaz de contrarrestar y contraatacar muy bien, y otro mantiene la intensidad y la presión durante mucho tiempo. Que pueda marcar el Atlético y defender bien un resultado es normal, y que le cueste al Liverpool contra un equipo ordenado también.



- P: Tras aquel partido, el Liverpool, que venía casi invicto, ha perdido dos de los últimos cuatro encuentros (ante el Watford y el Chelsea), ¿ha tenido un bajón o es algo anecdótico?



- R: Yo creo que es anecdótico, porque cuando hablamos de un equipo que está tan arriba en la clasificación y con tanta diferncia de puntos, es hasta humano y puede pasarle. El Watford es un buen equipo, si tienes un buen día, coges confianza porque marcas gol, mantienes intensidad y marcas otro, el otro equipo tiene que reaccionar, y no es lo mismo reaccionar cuando tienes una necesidad imperiosa de tener un resultado, que hacerlo cuando no es determinante en la trayectoria de la temporada y tienes otros compromisos que sí son importantes.



- P: ¿Cómo de determinante es que el Liverpool no pueda contar con el portero brasileño Alisson Becker?



- R: Yo creo que Adrián (San Miguel, portero suplente) es un buen portero, pero Alisson estaba haciéndolo bien. En una situación en la que un rival te va a atacar mucho, puedes pensar que a lo mejor afecta por la compenetración de los defensas con el portero, pero jugando en Anfield, tendría que tener mala suerte Adrián para pensar que va a ser determinante. Creo que va a ser más determinante la defensa y el portero del Atlético.



- P: ¿Qué inicio de partido intentará el Liverpool de Jürgen Klopp y cómo debería afrontarlo el Atlético de Diego Pablo Simeone?



- R: En Anfield, con el 'You'll never walk alone' y la gente apretando, la intensidad de los primeros minutos del Liverpool es muy alta. No creo que eso sorprenda al Atlético en su preparación, otra cosa es que te sorprenda en el juego.



Pero insisto que el Altético tiene experiencia, seguro que espera un inicio fuerte del Liverpool, y saben manejar esas situaciones. A partir de ahí es cuánto tiempo pueden los jugadores del Atlético soportar esa presión y cuánto tiempo será capaz del Liverpool de hacerlo sin prisa, sin ansiedad, sin cometer errores si ven que no consiguen el gol.



Hay una ventaja para el Liverpool, que tiene que meter un gol y está jugando en su campo, una vez meta el gol, la presión, la tranquilidad de que ya lo ha metido y tiene que meter otro, puede ser suficiente. En ese momento el Atlético tiene que cambiar el chip y decir, ahora tengo que marcar, porque si no es cuestión de tiempo.



Los dos equipos van a tener que manejar bien la ansiedad. El Atlético tiene que ser capaz de, sin exponerse, intentar hacer su gol a la contra, y el Liverpool tiene que ser capaz de, sin exponerse, crear ocasiones y no dar opciones al Atlético a la vez.



- P: Me describe un duelo muy psicológico.



- R: Mi experiencia en estos partidos es que tienes que tener calma, saber las alternativas que te dará el marcador, y mantener la calma para saber que si estás atacando y haces gol, es importante que no te marquen, y si estas defendiendo y no encajas, saber que vas a tener tu opción y la tienes que aprovechar, pero incluso si encajas un gol, saber que vas a tener tiempo para conseguir tu gol. Depende mucho del potencial de cada equipo que te puedas abrir más yendo hacia arriba y la seguridad que tengas en ti mismo.



Yo estoy convencido que si el Liverpool mete uno va a intentar meter tres, y el Atlético dirá si consigo meter uno, voy a trabajar para que no me metan tres. Es un enfoque similar. A partir de ahí el que más calma tenga puede tener más ventaja. Por eso decía que es de resultado incierto, porque los dos equipos tienen sus armas.



- P: Aún no se sabe si el partido se jugará con o sin público por el coronavirus, ¿cómo podría afectar un Anfield vacío?



- R: El público, no solo en Anfield, ayuda mucho al equipo de casa, siempre sería un hándicap. Todos coincidimos que la salud es lo más importante, se dé lo que se dé, el partido seguirá siendo muy atractivo en el campo, y perderá algo de colorido si no hay espectadores en las gradas, pero la salud es la salud.



- P: Cuando usted entrenó al Liverpool, se enfrentó cuatro veces al Atlético, dos en la fase de grupos de la 'Champions' 2008-09, ambas con 1-1, y en las semifinales de la Liga Europa del 2009, a las que llegaron también con un 1-0 a Anfield Road, ¿se acuerda de ese partido?



- R: Me acuerdo bien que íbamos ganando (2-0 en la prórroga), tuvimos un despeje que despejamos corto en lugar de despejar largo, cogieron el balón y ahí nos hicieron gol (de Diego Forlán, 2-1 que clasificó al Atlético a la final).



En la manera que se produjo, fue un despeje que era fácil, anímicamente nos hizo mucho daño. Por eso es importante saber que hasta el final puedes tener tus opciones y fundamental no cometer errores.



- P: Aquella semifinal llevó al Atlético a su primera Liga Europa (2010).



- R: Sí, recuerdo que aquel partido coincidió con la erupción del volcán (Eyjafjallajökull, que paralizó el tráfico aéreo en Europa en abril de 2010). A la ida tuvimos que ir a Madrid vía Londres, París, y Burdeos, en tren, fue un viaje bastante accidentado, eso nos debió afectar allí, porque no estuvimos bien y nos hicieron un gol evitable. Al Atlético le permitió meterse a pelear títulos y eso siempre es un círculo positivo.



- P: Está en España haciendo la pretemporada con el Dalian chino, ¿saben cuándo comenzará la competición en China?



- R: Estamos esperando a que nos confirmen cuándo empezará la Liga, se piensa que pueda ser a primeros de mayo. Entre tanto llevamos en España un tiempo, trabajando la pretemporada con normalidad y con precauciones como cualquiera (...) La vuelta depende de las autoridades, pero la situación (del coronavirus) va a mejor.



- P: ¿Cómo es el proyecto que tiene en el Dalian? ¿Está entre sus planes volver a Europa?



- R: Como entrenador soy todavía muy joven, tengo bastantes años de cuerda. De momento estamos intentando desarrollar un proyecto, una metodología al estilo español adaptada allí para hacer que los jugadores y el entorno sea profesional, que mejoren la mentalidad, que sean más competitivos, desde la base. Hemos llevado a muchos entrenadores españoles para formar jugadores y entrenadores.



El primer equipo es siempre una exigencia intentar hacerlo lo mejor posible, pero la realidad es que tenemos un proyecto basado en fútbol base, con una ciudad deportiva nueva de más de 200 millones, de muchísimo nivel, donde lo que se pretende es que todos los equipos de base partan de una estructura similar para crear jugadores como los que tiene Epsaña, gente competitiva y que pelea por los títulos.



