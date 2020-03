Los atléticos, sin miedo al Coronavirus

Los aficionados del Atlético de Madrid desplazados a Liverpool se muestran sin miedo al Coronavirus y confiados en pasar la eliminatoria ante el equipo inglés. La Mathew Street de Liverpool se llenaba desde primera hora con aficionados del Atlético de Madrid que se fotografiaban con la estatua de John Lennon y hacían cola para entrar al mítico Cavern Club. Lo mismo ocurría en el puerto, en las cercanías del museo de los Beatles y de la estatua conmemorativa a Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Mario es uno de los aficionados que ha aterrizado esta mañana en Inglaterra y que se presenta sin miedo a vivir lo que ocurra esta noche en Anfield. "Vamos a sufrir, pero esperamos pasar. Un empate a uno, una cosa así", asegura.

Este viaje desde Madrid, sin embargo, podría no haberse producido, en caso de que se hubiese decidido jugarlo a puerta cerrada por la amenaza del Coronavirus, como ya está ocurriendo en muchas de las ligas europeas, así como en partidos de Liga de Campeones y Liga Europa. "Imposible (que lo canceláramos). Veníamos sí o sí, y eso que estoy un poco mal de la garganta", dijo.

"Si se juega a puerta cerrada, nos quedamos en Madrid, pero miedo ninguno. El virus está ahí, pero no nos vamos a quedar en casa". No fue hasta el martes por la noche que se confirmó que el partido saldría adelante con aficionados, en un comunicado emitido por el Atlético.

"Lo recibimos con una gran alegría, porque no lo teníamos nada claro", explicó Javier, otro de los aficionados del Atleti llegados desde Madrid. "Nos ha preocupado muchísimo, porque hasta el último momento no sabíamos si íbamos a poder venir". Aun así, y pese a esta preocupación, Javier no tiene miedo de la aglomeración de gente que supondrá el partido y de posibles contagios.

"No sé por qué iba a dar miedo, si hay menos contagio aquí que en Madrid. Si vinieran ellos a Madrid serían ellos lo que tendrían que tener miedo", aportó. En total, se esperan 54.000 aficionados en Anfield, de los que unos 3.000 serán del Atlético de Madrid.

"Esta madrugada hemos empezado el viaje", contó Isidro, que ha llegado a Madrid acompañado por un grupo de amigos. "Aquí estamos, buscando un sitio que nos den un desayuno inglés". "No hemos tenido dudas de venir", sentencia. La mayoría de estos aficionados se encaminarán en las próximas horas hacia Anfield para ver cómo el Atlético intenta hacer bueno el 1-0 de la ida.

"Va a ser fácil. Nosotros este año sabíamos que si nos eliminaba la Cultural Leonesa, eliminábamos al Liverpool", terminó Isidro bromeando. A horas del partido, lo que preocupa es la posible clasificación a cuartos, no el brote del Coronavirus. Porque esto es fútbol.