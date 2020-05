Israel Puerto: "Estoy viviendo una experiencia increíble"

El ex canterano sevillista concedió a Canal Sur Radio una entrevista en la cual hizo un repaso de su periplo por tierras polacas y la vuelta de las competiciones.

A sus 26 años, Israel Puerto decidió emprender una nueva aventura en Polonia de la mano de su representante Rafael Rodríguez y su familia. Tras abandonar el Sevilla, donde llegó a ganar una Europa League con los nervionenses en la temporada 2013/2014, pasó por varios equipos como Villarreal B, Lugo, Racing, Mirandés o Recre, último club en el que militó en territorio nacional. Sin embargo, sus ambiciones le llevaron a buscar nuevos retos en el extranjero con el fin de abandonar la Segunda B y volver a la élite. Aquí entra en escena el Slask Wroclaw. "Venir aquí ha sido una gran decisión. La liga es muy competitiva (Ekstraklasa). La federación, los clubes, los estadios, las infraestructuras... todo está muy desarrollado. Es verdad que el nivel técnico o táctico es inferior que en España u otras ligas punteras, pero van evolucionando. Quieren aprender de las mejores y eso se nota. Trabajan para mejorar desde abajo, las canteras. Aquí salen muy buenos futbolistas para la selección nacional y es un país y una ciudad muy futbolera. Piensa que aquí se organizó y disputó una Eurocopa. El plano físico es su fuerte. Jugadores muy fuertes, altos, de mucho despliegue... Jugadores tipo Krychowiak, que saben competir muy bien", analiza.

Vida en una ciudad nueva y primera experiencia en el extranjero: "Breslavia es una ciudad muy cosmopolita. Tiene mucho turismo, gente de muchas otras nacionalidades... eso hace que se enriquezca y, además de aprender su cultura, estés influido por otras. Te hace crecer. Tiene mucho encanto y tanto mi familia como yo, estamos muy contentos. Disfruto esta etapa que se me ha planteado gracias al trabajo de Rafa y la agencia. Son personas muy sabias que me hacen evolucionar y mejorar día a día. Por ahora, no tengo prisa por volver a España. Mi familia de allí me lo pregunta mucho, pero ahora mismo solo pienso en esto. Estoy enfocado en dar el máximo por mi club y seguir trabajando para dar un buen nivel. Y en cuanto a lo personal, la decisión no era sencilla, pero la adaptación está siendo muy buena y rápida. Los polacos reciben muy bien a los extranjeros y ya estoy seguro de que me llevaré buenos amigos de aquí", comenta Israel.

Confinamiento y vuelta a la competición: "Las medidas que se han tomado aquí en Polonia han sido muy estrictas, pero se han llevado bien. La situación ha estado siempre bajo control y poco a poco estamos volviendo a la normalidad. En nada pasamos ya a la Fase 4. Es cierto que pienso que todo está volviendo demasiado pronto, deberíamos ser más cautos, pero la vida debe seguir. Hay muchos otros trabajadores que ya están en sus puestos, por lo que nosotros, respetando al máximo las medidas de seguridad, debemos volver también. Tanto el club como la federación están muy encima para que todo salga bien. Están haciendo un buen trabajo. A nosotros solo nos queda seguir poniéndonos a tono y conseguir el objetivo de entrar en Europa", dice.

Y es que el central español, natural de El Viso del Alcor, internacional Sub-21 en su momento y hermano del también canterano sevillista Ángel Puerto (Juvenil DH), está experimentando un viaje muy enriquecedor, tanto personal como deportivamente. Ha disputado 22 de 27 partidos en los que ha estado disponible, acumulando un total de 1911 minutos y siendo, sin ninguna duda, uno de los pilares de la zaga. Su equipo, el Slask Wroclaw, está ahora mismo segundo clasificado con 43 puntos, a ocho del líder Legia de Varsovia a falta de tres choques. Pero además del ámbito futbolístico, Israel se queda también con "el aprendizaje de la cultura, del idioma y de su gente. Estoy viviendo una experiencia increíble", concluye.