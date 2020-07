El Balón de Oro 2020 se queda sin dueño

El Balón de Oro no será atribuido en 2020 debido a "las circunstancias excepcionales" en las que se ha desarrollado la temporada de fútbol, según anunció este lunes la revista organizadora del galardón, France Football.

"Por primera vez en la historia, desde 1956, el Balón de Oro de France Football no será atribuido en 2020 pues no se dan las suficientes condiciones de igualdad", informó la revista en sus redes sociales.

El semanario considera que se trata de un año singular que no debe ser tratado como uno ordinario y que la equidad en el trato a todos los jugadores no se da en 2020 ni "a nivel estadístico ni de preparación", ya que los aspirantes a la recompensa no han podido participar en la temporada de la misma manera.

En este sentido, France Football recuerda que "no se pudo preservar" en este año la "igualdad" que debe prevalecer para la concesión de este galardón ya que "algunos jugadores vieron su temporada interrumpida radicalmente, otros no". "Entonces, ¿cómo podemos comparar lo incomparable?", advierte.

Además, tampoco deseaban poner "un asterisco indeleble en la lista de premios como 'trofeo ganado en circunstancias excepcionales debido a la crisis de salud de Covid-19'". "El paréntesis no nos encanta, pero nos parece el más responsable y lógico. Proteger la credibilidad y la legitimidad de tal premio también significa garantizar que sea irreprochable con el tiempo", remarca la prestigiosa revista.

'France Football' señala que "es demasiado poco para evaluar y juzgar" únicamente los meses de enero y febrero, y que el resto de la temporada que se ha podido jugar ha sido "en otras condiciones y formatos", haciendo a referencia a las 'F8' de las Liga de Campeones y la Liga Europa o la puesta en marcha de los cinco cambios.

Del mismo modo, indica que las personas que forman parte de su jurado "pueden haberse distraído o desviado de su misión de observación debido a otras prioridades y emergencias". "En estos tiempos agitados, tomar un descanso es un lujo y una necesidad inestimable. Para que el fútbol, en su conjunto, recupere ímpetu, pasión y emoción. Para que el balón se dore profundamente...", sentencia.