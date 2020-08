Godín, Young y Moses ya saben ganar Europas League

El uruguayo Diego Godín, el inglés Ashley Young y el nigeriano Víctor Moses son los tres integrantes de la plantilla del Inter de Milán que ya saben lo que es conquistar una Liga Europa y serán los encargados de ejercer de líderes este viernes en Colonia ante el Sevilla, con un nuevo trofeo en juego.

Godín es el jugador del Inter más laureado en esta competición, al haber ganado la Liga Europa en 2012 y en 2018 como líder del Atlético Madrid, mientras que Young triunfó con el Manchester United en 2017 y Moses lo hizo con el Chelsea de Rafa Benítez en 2013.

El 'Faraón' Godín tenía 26 años cuando puso sus manos por primera vez en la copa de la Europa League: fue en la final de Bucarest contra el Athletic Bilbao, cuando el equipo del técnico argentino Diego Pablo Simeone goleó 3-0 con un triplete del colombiano Radamel Falcao.

Y, tras rozar dos veces el título de la Liga de Campeones, rindiéndose primero en la prórroga y luego en los penaltis contra el Real Madrid (2014 y 2016), conquistó de nuevo la Liga Europa en 2018, siempre con Simeone en el banquillo, en la final contra el Marsella.

El resultado fue el mismo: 3-0. Se jugó en el estadio Parc OL de Lyon y el protagonista fue el francés Antoine Griezmann con un doblete, rubricado en el tramo final por el español Gabriel Fernández "Gabi".

El currículum y la personalidad del defensa uruguayo, de 34 años, están siendo fundamentales en este momento de la temporada para el Inter, que le fichó el pasado verano precisamente para que aportara liderazgo.

Y en los últimos días Godín ha dado unas auténticas clases de humildad y compromiso. Tras perder la plaza de titular a favor del joven Alessandro Bastoni antes del parón sanitario, el uruguayo ha trabajado duro en entrenamiento para aprender los movimientos buscados por el técnico Antonio Conte y ahora ha vuelto a ser un titular innegociable.

"Lo más importante para mí es la parte humana, respetar a todos. Sabía que si no jugaba debía hacer algo más, trabajar más, y lo hice. En el parón me entrené aún más. Intenté meterme en el equipo poco a poco, siempre respetando al compañero. Sabemos que un jugador lo que quiere es jugar. Si no juego no estoy bien, pero siempre respeto las decisiones", afirmaba Godín tras el triunfo en los octavos de final contra el Getafe.

Otros dos elementos encargados de aportar carácter y experiencia en la cita contra el Sevilla serán Young, que apunta al once titular, y Moses, que suele saltar al campo en la reanudación.

A sus 35 años, Young sigue luciendo un impecable estado de forma y ya es una pieza fija en el extremo izquierdo de Conte. Ocupa una posición determinante en el 3-5-2, pues debe trabajar como lateral defensivo y también apoyar de forma constante a los delanteros.

El internacional inglés se prepara para una nueva final de la Liga Europa, tras la que ganó en 2017 con el Manchester United contra el Ajax de los holandeses Matthijs De Ligt, ahora en el Juventus, o Frenkie De Jong, del Barcelona desde 2019.

También Moses sabe lo que es triunfar en la Liga Europa. El nigeriano lo hizo en 2013 con el Chelsea de Rafa Benítez al ganar la final contra el Benfica gracias a los goles del español Fernando Torres y del serbio Branislav Ivanovic.

El Chelsea tenía su ficha también el año pasado, cuando ganó la Liga Europa contra el Arsenal, pero Moses se encontraba cedido en el Fenerbahce turco. Este viernes en Colonia, el fútbol le dará otra oportunidad para enriquecer su palmarés europeo.