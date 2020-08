Lo que tiene que agradecer Miguel Herrera a Pellegrini, Bielsa y Del Bosque

Con mucho predicamento actualmente en el Club América, a sus 52 años, Miguel Herrera es un técnico prestigioso en el continente americano. Ex seleccionador de México durante casi dos años, el 'Piojo' sonó (o lo hicieron sonar, más bien) como alternativa al banquillo del Betis, opción a la que se refirió personalmente y que no habría gustado mucho a su ex pupilo, Diego Lainez, cuya buena relación se rompió al censurar el técnico de Cuautepec el prematuro salto a Europa del extremo, molesto por haber involucrado su otrora mentor a su familia.

El caso es que en Heliópolis se decantaron por Manuel Pellegrini, un nombre que, hace más de tres lustros, se volvió a cruzar en el camino de Herrera y al que el hoy preparador azulcrema debe estar tremendamente agradecido. Igual que a Marcelo Bielsa y Vicente del Bosque. Así lo reveló en 'Mediotiempo' el ex presidente de los Rayados de Monterrey, Jorge Urdiales, que relataba cómo se decidieron en 2004 por un míster casi inexperto que solamente había dirigido al Atlante, incluso con otro nombre más experimentado sobre la mesa, Víctor Manuel Vucetich.

"Nosotros siempre estábamos viendo el desempeño de entrenadores, estilos de juego, cómo hacer que la gente siga al equipo por un estilo, una forma de jugar, una manera de plantear los partidos. O traíamos a Pellegrini, Bielsa o Del Bosque, que nos dijeron que no, o los que teníamos en México no estaban disponibles. Entonces, dijimos 'vamos a darle una oportunidad a Miguel'. No teníamos problemas de descenso", apunta el veterano dirigente, que continuaba con la historia: "No llegamos a hablar de sus honorarios, pues Pellegrini dijo 'traigo dos o tres ofertas en estudio y quiero quedarme en Europa'; en el caso de Del Bosque, nos dijo que tenía un hijo del que quería estar muy al pendiente, un niño con síndrome de Down, que iba en muy buen desarrollo y no era buen momento para que el padre se aleje del hijo y dijo 'no puedo ir, les agradezco mucho, sé quién es el Monterrey, quién está detrás del Monterrey'".

Y llegó el turno de Bielsa. "Él nos dijo 'yo sigo teniendo planes en Europa, yo no me regreso de Europa'. Allá llegó a dirigir Segunda o Tercera división, pero se quedó allá; por eso le dicen el Loco", agrega Urdiales, que se refirió para finalizar a la llegada al Betis del 'Ingeniero': "Ahora, cuando vi que estaban considerando a Miguel Herrera o a Pellegrini para el Betis, yo dije 'la lleva ganada Pellegrini' por la experiencia que tiene en Europa; ha dirigido equipos más grandes que el Betis. Ojalá se lo hubieran dado a Miguel, ojalá que reciba una buena oportunidad, porque tiene que probarse en otro futbol".