Arteta confirma el rifirrafe entre Ceballos y David Luiz

Informó sobre ello en exclusiva The Athletic y Dani Ceballos se apresuró, a través de su cuenta de Twitter, de tildarlo de "Fake", si bien el entrenador del Arsenal FC, el también español Mikel Arteta, lo ha confirmado: el mediocentro sevillano y David Luiz tuvieron un rifirrafe durante el entrenamiento del viernes 13.

"No pasa nada, son roces que suceden habitualmente en los entrenamientos, porque estos son competitivos. No me gusta el hecho de que ese incidente haya salido a la luz. Descubriré de dónde viene y si ese es el caso, eso va completamente en contra de lo que espero del uno y del otro, habrá consecuencias. Necesitamos privacidad y confidencialidad", ha dicho el técnico vasco de los 'Gunners'.