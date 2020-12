Despiden al exsevillista Ondoa por 'organizar' una fiesta clandestina

"Aún no hemos tenido infecciones de Covid-19 y hacemos todo lo posible por que así siga siendo. Por eso recordamos sin cesar a nuestros jugadores sus responsabilidades. Estamos obligados a iniciar un procedimiento de despido contra Fabrice Ondoa". Con este comunicado, publicado ayer, el Ostende belga hacía oficial el despido del exportero del Sevilla Atlético Fabrice Ondoa.

El meta internacional camerunés ha sido despedido por el club belga, supuestamente, por organizar una fiesta clandestina en su casa, con una decena de personas y saltándose las medidas anticovid impuestas en Bélgica. Según asegura el club, la policía local fue alertada durante la madrugada del domingo por los ruidos que procedían del apartamento del deportista y pudo comprobar que en su interior había unas diez personas que no estaban respetando el toque de queda ni tampoco la normativa belga impuesta durante la pandemia.

Tras conocer este hecho, el club dio los pasos legales para despedir a su porteo. "Como club de fútbol, no podemos tolerar un comportamiento egoísta e irresponsable", aseguraba su presidente Gauthier Ganaye.

Ondoa, por su parte, ha negado haber cometido alguna incorrección a través de las redes sociales. "He escuchado la noticia casi al mismo tiempo que la prensa y estoy impactado (...) La dirección del club ni siquiera ha optado por tener una conversación conmigo para que explicara los hechos. Toman esa decisión sin escuchar mi versión de los hechos. Es una pena, acabo de recibir una carta de su abogado. ¡Esto es escandaloso! Si me hubieran invitado a una entrevista, podría haber dicho que no tengo nada que ver con esto. No organicé nada en absoluto y seguro que no era una fiesta clandestina. Los términos son importantes en la vida...", señalaba en su perfil de Instagram.

Ondoa llegó al Ostende procedente del Sevilla FC en 2018 a cambio de 700.000 euros, pero tras ser titular el primer año, apenas contó la pasada temporada y en ésta aún no se había estrenado, lo que añade morbo al desenlace, ya que el club podría haber utilizado este hecho para conseguir un despido procedente y ahorrarse parte de su ficha.