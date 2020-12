No más locuras en el fútbol chino

A partir de la próxima temporada, entrará en vigor un nuevo tope salarial para los clubes profesionales chinos y un límite en los sueldos de los jugadores, especialmente extranjeros.

En la máxima categoría, la Superliga china, cada club tendrá un salario maximo de 600 millones de yuanes al año (75,5 millones de euros) con un límite máximo de 10 millones de euros para todos los jugadores extranjeros, incluido el equipo femenino y la cantera. En particular, los jugadores chinos no podrán recibir una remuneración bruta superior a cinco millones de yuanes (aproximadamente 630 mil euros), mientyras los jugadores extranjeros no podrán superar los tres millones de euros brutos en lugar de netos.

La Asociación China de Fútbol también ha publicado el reglamento sobre los nombres de los clubes, que no deben contener referencias de empresas ni ningún contenido relacionado con los propietarios, como es el caso hoy: el nombre del equipo, que debe estar compuesto únicamente por caracteres chinos, solo debe mostrar la división administrativa. y el nombre del club. la CFA ha creado un grupo de trabajo que incluye aficionados, medios de comunicación y expertos para analizar los nombres de los nuevos clubes. Muchos clubes de la Superliga, incluidos Guangzhou Evergrande, Beijing Guoan y Shanghai SIPG, deberan cambiar sus nombres antes de fin de año.