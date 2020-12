El curioso caso de Marivaldo, premio FIFA al mejor hincha

Un brasileño fanático del Recife, ganó este jueves el Fifa Fan Award 2020 para el fan del año. Cada vez que su equipo juega en casa, el hincha de 48 anos y que se llama Marivaldo, sale de la ciudad de Pombos, en el interior de Pernambuco, adonde vive con su familia, para ver jugar a su equipo.

Hasta 2016 se iba a Recife en autobús, pero en 2017, después de perder su trabajo, decidió por primera vez ir al estadio a pie, caminando 60 kilómetros en 12 horas.

La ruta la tuvo que repetir Marivaldo varias veces y la historia llamó la atención en 2019, cuando se mostró en una tele brasileña. Ayer llegó el reconocimiento de la FIFA, máxima entidad del fútbol mundial.

"Nunca tuve dinero para las entradas pero nunca me perdí un partido. Siempre hubo alguien que se ofreció a comprarme una entrada, un ángel de la guarda. No tengo palabras para la generosidad de la gente", dijo Marivaldo a la FIFA tras ganar el premio Fan Award. ¿Y cómo llega a casa después del partido? "A veces me ofrecen llevarme, pero la mayor parte del tiempo camino. Sin embargo, disfruto mucho más caminar después de ganar", admitía.