Apostó 200.000 doláres a que el Steaua ganaba al Sevilla en el Pizjuán y...

George 'Gigi' Becali no es ningún desconocido en el mundo del futbol. El político y empresario rumano ha sido durante décadas la cabeza visible del histórico Steaua de Bucarest (ahora FCSB) y siempre ha estado rodeado de polémicas y extravagancias.

En su día fue protagonista cuando Sevilla FC y Steaua se enfrentaron en la Fase de Grupos de la Champions en 2008. Entonces, o tal vez antes, entabló amistad con José María del Nido y entre ambos negociaron en su día el traspaso de Rusescu al conjunto de Nervión. Pero lo que no se sabía es algo que ha desvelado un enlace de la UEFA, que tiene al Sevilla como protagonista y que pasa a formar parte como una de las extravagancias de este peculiar directivo rumano.

El que ha desvelado el episodio es Florin Nedelcu. Éste encabezaba las delegaciones de los grandes equipos que jugaban en Rumanía y fue, durante más de 15 años, traductor, oficial de enlace de la UEFA cuando los clubes rumanos se enfrentaban a los clubes españoles y colaborador de la FRF. Exfutbolista del Dinamo, Rapid, Autobuzul, Rocar o Victoria, en una entrevista concedida a Playsport.ro, desvelaba el día que recibió 200.000 dólares de Gigi Becali para que apostara por la victoria del Steaua en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla FC de Juande Ramos. Curiosamente, aquel partido sería el último del técnico manchego con el club de Nervión.

"Su locura fue en Sevilla. Llegó en avión privado, entró en el hotel y preguntó dónde estaba Florin (Nedelcu). Estaba en el bar. -"¡Florine! Toma esta bolsa, ves que hay 200.000 dólares en ella, apuesta por nuestra victoria", dijo-. "Fui a la recepción, pedí poner el dinero en la caja fuerte, hice mi trabajo, protocolo, conferencia de prensa, partido... En el descanso iban 2-0 para el Sevilla. En la primera fila del palco presidencial estaba, a la izquierda, José María del Nido, a la derecha Gigi, yo en la última fila, entre ellos, para poder traducir. Cuando terminó la primera parte e iban 2-0 para el Sevilla, Gigi se puso de pie y me dijo: "Florine, dile que me da vergüenza quedarme a su lado, siéntate en otro lado", señala Nedelcu sobre Becali, quien no podía ocultar su enfado.

Aquel partido acabó 2-1 gracias a un gol de Petre y el Steaua sería último de un grupo que lideró el Sevilla, ya de Manolo Jiménez, por delante del Arsenal. Pero la historia no acabó ahí, porque Becali 'recuperó' su dinero y dio muestras, otra vez, de su carácter peculiar. "Después del partido, en el hotel, me preguntó si había apostado. ¡No! Te ahorré 200.000 dólares le dije. Fui a recepción, tomé la bolsa y se la entregué. Me dijo que lo iba a contar. Le dije que confiara en mí. Si me dio 200 mil, entonces hay 200 mil, si me dio 189, todavía quedan 189. Pero lo contó, estaba todo el dinero", señalaba Florin Nedelcu, quien entre otras cosas, también desveló el miedo que pasó Messi en un hotel de Bucarest o la lección de humildad que le ofreció a su esposa Gigi Becali una sesión de compras en Madrid.