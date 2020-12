Caparrós 'reina' en Armenia

La han bastado unos meses para ser 'adoptado' como hombre insigne de un país. Joaquín Caparrós ha sido nombrado como Entrenador del Año en Armenia casi triplicando en votos al segundo clasificado, un reconocimiento que le llega en un año muy complicado para esta nación, pero saldado deportivamente con la mayor hazaña de toda su historia.



El técnico utrerano se hacía cargo el pasado 10 de marzo de la selección de Armenia, pocos días antes de que el mundo se paralizara con la pandemia, lo que retrasó su debut con el combinado de la república exsoviética hasta después del verano.



Tras seis partidos, el combinado armenio lograba la proeza de encabezar su grupo de la Liga C en la UEFA Nations League y alcanzar una plaza en la Liga B para la próxima edición. Todo en medio de un conflicto armado que arrancó a finales de septiembre entre este país y Azerbaiyán y que obligó al combinado armenio a jugar fuera de su país y a sus futbolistas a disputar partidos más pendientes de lo que les pudiera pasar a sus familiares que del propio juego.

JOAQUIN CAPARROS IS ARMENIAN COACH OF THE YEAR 2020



Here are the voting results of the Coach of the Year 2020:



?? @JoaquinCaparros (Armenian NT)- 134

?? Vardan Bichakhchyan (@fcararatyerevan ) - 50

?? Rafael Nazaryan (Armenian U21 team, CSKA) - 48#Armenia #Coach #Caparros pic.twitter.com/yhUHbJAkg3