El cambio de estatus de Pau López en la Roma y su futuro en este mercado

No fue 2020 ni mucho menos su mejor año. Una lesión en la mano, el parón por la Estado de Alarma que alargó su recuperación y algunas actuaciones deficientes le costaron no ya la titularidad, sino mucho de su crédito, hasta el punto de que la Roma comenzó a sondear otras opciones para la portería, poniéndole en el mercado por si algún club de la Premier le permitía recuperar todo o gran parte de lo invertido el verano anterior. Pau López lo llevó con resignación, casi estoicismo, pero dejando claro cada vez que podía que pretendía revertir las críticas y triunfar de 'giallorosso'.

Traspasado por el Betis a cambio de 23,5 millones en efectivos y otros 6,5 aproximadamente en especies (ahorro de parte de la ficha del catalán y de comisiones, asunción por parte de los italianos de la compensación por formación que correspondía al Espanyol y adicción a la operación del 50% de los derechos de Sanabria), no llegaron a la capital italiana propuestas dignas de estudio por el guardameta, que perdió el puesto a manos de Antonio Mirante y que comenzó la 20/21 en el banquillo de reservas.

Paulo Fonseca le concedió minutos ante Genoa, Bolonia y Torino, aunque quedó como el portero titular de la Europa League (en cinco de los seis partidos de la Fase de Grupos). Un rol secundario que ha cambiado por la lesión de Mirante contra el Cagliari, desde la que suma los 270 minutos frente a Sampdoria, Crotone e Inter, más 84 contra los sardos. Citas en las que la Roma sumó 10 de 12 puntos, en gran medida por sus actuaciones, destacando dos paradones para salvar el empate en el choque que les midió a los 'neroazzurri'.

"En la acción de Lautaro tuve un poco de suerte. En el centro de Lukaku lo vi llegar a puerta vacía y tuve la fortuna de que disparara ahí", comentaba tras el partido Pau López, que resumía así sus últimos meses: "Ha sido un año un poco diferente. A finales de 2020, mi actuación no fue muy buena, por lo que el técnico eligió a Antonio. A partir de ese momento, sólo pensé en trabajar, mejorar y estar listo para cuando tuviera que entrar al campo. Sé que estoy en un club importante; luché mucho para llegar aquí, así que no me rindo fácilmente por unos partidos que no hice bien. Mi intención es quedarme. Tengo contrato por muchos años (hasta 2024), y quiero hacerlo bien con la Roma ".