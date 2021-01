Reguilón, de la decepción del cochinillo al once ideal

El exsevillista Sergio Reguilón fue noticia en el arranque del año después de que circulara una foto de una fiesta con la que, junto al exbético Lo Celso y a los también argentinos Erik Lamela y Manuel Lanzini, habían celebrado la Navidad. Quince adultos en total. Sin respetar la normativa antiCovid dispuesta en el Reino Unido.

José Mourinho, técnico del Tottenham, hizo público su enfado, sacando el tema incluso en rueda de prensa. "Por supuesto que no estamos contentos. Ha sido una sorpresa negativa para nosotros. Le regalé a Reguilón un cochinillo porque me dijeron que iba a pasar las navidades solo. Como pudimos ver, no estuvo solo", aseguró el entrenador portugués.

Aquello le costó la titularidad en el primer partido del año, en el que el lateral español no jugó ni un minuto ante el Leeds United. Tal vez por ello, por complacer a su técnico, cuajó uno de sus mejores partidos ante el Fulham. El Tottenham pinchó (1-1), pero el madrileño fue el mejor y, por ello, ha sido incluido por WhoScored en el once de la última jornada de la Premier League.

Junto al ex del Sevilla FC, aparecen otros tres futbolistas con pasado en LaLiga.

Éste es el once ideal de la jornada.