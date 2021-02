Víctor Orta, sobre Monchi, Bielsa, el Leeds, el Brexit y el futuro de Messi

Rara es la entrevista en la que a Victor Orta, director deportivo del Leeds United, no le preguntan por quien está considerado el mejor director deportivo del mundo, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi '. Víctor Orta trabajó junto a él siete años en el Sevilla, en los que conquistó 2 Copas del Rey, 1 Supercopa de España y 1 Copa de la UEFA. "Su segundo se fue al Xerez y me llamó para decirme si quería ser su secretario técnico. Aquello fue como un máster en dirección deportiva. Fueron siete años enteros junto al mejor, aprendiendo a cada segundo", ha explicado en su entrevista a ARA, donde ha contado cómo era su día a día con Monchi.

"Es una persona que da mucha libertad para trabajar, pero a la vez lidera, no huye de la responsabilidad y exige el máximo. Tiene muchas ganas de innovar y una visión de la profesión siempre en constante crecimiento. Tiene una forma multidisciplinar de entender el trabajo, que para mí es clave para ser director deportivo. Todo el mundo se obsesiona con reclutar jugadores y entrenadores, pero también hay que ser un puente entre la junta directiva y el cuerpo técnico, y ser capaz de tener una visión global de las categorías inferiores y la filosofía y la metodología del departamento médico", ha manifestado.



Antes de llegar al Sevilla y de iniciarse en el mundo del fútbol, Víctor Orta era un estudiante de Química que llegó al fútbol, según ha contado, por casualidades del destino: "Yo era un aficionado más, aunque un poco freaky . Siempre me ha gustado mucho el fútbol internacional, pero no me lo planteaba como una meta laboral. Fue el destino. Empecé a colaborar con un medio pequeño y luego ya fui a Marca y Eurosport . De allí me llamaron de una agencia de representación y, una vez dentro, empecé a conocer gente de fútbol. Un día me llamó el presidente del Valladolid, Carlos Suárez, y me dijo que quedáramos para comer. Sólo sentarnos me dijo que quería que fuera el director deportivo del club. Yo pensé: ¿Qué dice este hombre? En el tren de vuelta ya sabía que diría que sí".



Zenit de San Petersburgo, el Elche y ser director deportivo en el Middlesbrough, llegó al Leeds United,

Tras pasar por el, ely ser director deportivo en el, llegó al fichó a Marcelo Bielsa y, junto a él, logró el ascenso a la Premier. Bielsa ha contado cómo fichó a quien estuvo a punto de fichar por el Sevilla : "Andrea Radrizzani [propietario del Leeds] y yo estábamos hablando de muchos nombres y me preguntó: ¿Cuál es tu entrenador preferido y por qué? Yo dije que Bielsa y me dijo "Pues llámale, va! Lo hice, pero no me lo cogió y le dejé un mensaje en el contestador. Al día siguiente, cuando me devolvió la llamada, ya se había mirado tres o cuatro partidos del Leeds. Siempre había tenido la intuición de que a él Inglaterra le gustaba y que este tipo de retos lo hacían templar. Coger un equipo con un objetivo claro, con un punto de épica. Siempre había querido trabajar con él. En Sevilla estuvimos muy cerca, pero al final no cuajó".

Tenía claro que Bielsa iba a funcionar en el Leeds: "Era de las cosas que tenía claro que funcionarían. Los jugadores ingleses entrenan realmente bien y tienen un concepto de entrenador como si fuera el profesor. Cuando un entrenador pide a un jugador inglés que se tire de un puente a un río, el jugador lo hace y luego pregunta por qué lo tenía que hacer. En cambio, un jugador de otro sitio haría la pregunta antes de lanzarse. Sabía que nuestro núcleo de futbolistas entendería el concepto de fútbol y la metodología del Marcelo de muy buena manera. Me preocupaba más la barrera idiomática que el modelo de juego".

También en ARA habla sobre sobre el Leeds, el mercado de fichajes tras el Brexit o Messi, cuyo futuro en el Barça está en el aire. "Ha sido un mercado muy calmado. Aunque haya afectado al Brexit, el Covid 19 ha tenido más incidencia. Recuerdo cuando empezó todo, en verano. El director general y yo pensábamos, de forma pesimista, que en diciembre o en enero ya podría volver el público, y mira. Para un club como el nuestro la situación ha provocado una falta de ingresos brutal de unos 40 ó 50 millones respecto a un año normal. El tema económico ha asustado a muchos clubes y por eso ha habido muy poco movimiento.



Orta considera que no ver a los jugadores en directo también ha condicionado la toma decisiones: " No poder ver los jugadores en directo lo condiciona todo. A pesar de que no es determinante, que no haya habido scouting presencial influye en la toma de decisiones. Mi departamento de scouting viajaba mucho e iba a muchísimos partidos y ahora tenemos que tirar mucho de videoanálisis. Además, la pandemia también nos ha afectado a nivel funcional. Ir a un país y tener que hacer cuarentena de 6 días. Imagínate que llega un jugador cedido. Entre que llega, pasa la cuarentena y entrena ya estamos a finales de febrero, y la liga acaba en mayo".



"Ha habido mucho conservadurismo a la hora de dejar marchar jugadores. Antes había clubes que tenían futbolistas que no utilizaban y sí que era probable que les buscaran una salida temporal. Este año, en cambio, todo el mundo tiene miedo de poder tener bajas o un brote de Covid en el vestuario. A nosotros mismos nos ha pasado. Hay equipos de ligas inferiores que nos han pedido jugadores y no se los hemos cedido porque teníamos que ser coherentes. Ya de por sí tenemos una plantilla corta y no podíamos debilitarla más", ha indicado.



Reconoce, además, que ha sido "complicado" el primer mercado tras el Brexit: "Ha sido complicado, pero todavía no tenemos claro el impacto real. Lo que está claro es que el nuevo formato del mercado condiciona mucho. Ahora los jugadores, dependiendo de la liga en la que jueguen, se les asigna una determinada puntuación. Esto ha cambiado la prioridad de visionado y el estudio de las ligas. Por ejemplo, el fútbol argentino y el brasileño, que con el anterior formato no eran prioritarios, han pasado a tener un rol mucho más importante. En cambio, otras ligas como las nórdicas, donde nosotros éramos bastante proactivos en la detección de talento joven, han pasado a segundo plano. Además, todos los jugadores que juegan la Liga de Campeones, la Europa League o la Copa Libertadores reciben un montón de puntos y tienen muchas más posibilidades de venir a la Premier. Estamos cada día con la calculadora sumando y contando valores de los jugadores que nos interesan".



No cree Orta que el Brexit adultere la competición, pero se le cierran posibilidades y se encarecen los futbolistas: "Adulterar quizás no, pero el club que vende, si lo hace de forma inteligente, sabe que no tenemos tantas alternativas. Quizás hay 60 laterales izquierdos de nivel que puedan jugar en la Premier League. Con el sistema de puntos, quedan unos 30. De estos, tal vez hay 15 disponibles. Es aquí cuando el club que vende sube el precio. Genera muchísima más competencia. Desde enero tenemos que tener un mínimo de ocho ingleses por equipo entre las 25 fichas. Esto convertirá el mercado de la Premier en una salvajada. Nadie venderá ningún jugador. Ya no por el dinero, sino porque los futbolistas ingleses ahora tienen un valor extraordinario. Como algún equipo extranjero plantee la estrategia de llevarse talento inglés muy joven que acabe contrato podrá hacer mucho dinero, ya que la vuelta a Inglaterra de estos jugadores estará muy buscada".



El City puede fichar a Messi

Respecto al futuro de Messi, que no está nada claro en el Barça, Orta cree que el City tiene capacidad económica para ficharlo: "No conozco exactamente las cuentas del City, pero creo que sí lo podrían pagar. El dueño del club es un país. Creo que sólo el City podría pagar Messi. Ni Liverpool, ni United, ni Arsenal creo que llegarían".



Por desgracia, la vuelta a la Premier no la están disfrutando los aficionados del Leeds: "Me duele mucho la situación para el aficionado. Llevábamos diecisiete años en Segunda y, ahora que subimos a Primera, no podemos ir al estadio. Esto es lo único que me dicen por la calle. Es lo que más me obsesiona. Durante el verano pensaba: Madre mía, que nos mantengamos. Me hace venir un sentimiento de culpa y remordimiento pensar que podamos volver a bajar y que esta gente tenga que volver a pasar por todo ello sin haber podido ver ni un partido de su equipo en Primera".



Para Orta, la clave del éxito del Leeds está en "el primer año. Aunque la gente lo critique mucho, generó una base muy sólida en cuanto a resultados y lo que éramos como organización. Esto ha sido clave de cara al segundo y tercer año. Cuando aterrizamos el objetivo era subir en cinco años y captar jugadores jóvenes, pero una vez llegas ves la mochila histórica del club y ves que se tenía que hacer ya. Aquí hubo un cambio de chip y apostamos por Marcelo Bielsa y por jugadores experimentados que llegaran cedidos".