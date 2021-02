El ex del Sevilla FC que ha hecho historia en el Mundial de Clubes

La Liga y la Copa del Rey centran la atención en el fútbol español, con la disputa esta semana de la ida de las semifinales del torneo del K.O., pero el aficionado al balompié tiene una cita grande estos días con el Mundial de Clubes, torneo en el que un antiguo jugador del Sevilla FC ha logrado hacer historia: Guido Pizarro.

El centrocampista argentino fue fichado por el Sevilla FC en la 17/18, a petición de Eduardo Berizzo, por unos 8,5 millones de euros. No tuvo un paso exitoso por Nervión, pese a que acumuló cuarenta encuentros, con un balance de 24 en Liga, cinco en Copa y once en Champions.

El 'Conde', como se le conoce en Suramérica, no lo pasó bien en su experiencia europea, como el mismo reconoció. "No volvería, sinceramente no lo haría. Los que me conocen saben que no lo pasé bien en el ámbito personal. Me encantó LaLiga, pero hoy en mi cabeza no está regresar a Europa", declaró una vez se cerró su vuelta a Tigres al verano siguiente, donde Pizarro ha logrado hacer historia.

El conjunto mexicano se clasificó este domingo para la final del Mundial de Clubes 2020 tras derrotar en la semifinal al Palmeiras (1-0), actual campeón de la Libertadores, y favorito en el duelo, gracias a un gol de penalti de su estrella, el delantero francés André-Pierre Gignac.

Este triunfo convierte a los 'Rayados' en el primer equipo mexicano que disputará la final del torneo intercontinental. Necaxa (2020), Monterrey (2009 y 2019) y Pachuca (2017) habían alcanzado, como máximo, el tercer puesto, pero ningún equipo de México había optado al título.

El argentino es capitán y fijo en el conjunto que dirige el brasileño 'Tuca' Ferretti, que ya espera rival para la final, que saldrá de la segunda semifinal entre el Bayer de Múnich y Al Ahly, el campeón de África, partido que se juega este lunes. Pese a su discreto paso por Europa y el Sevilla FC, Pizarro, fijo en el centro del campo, es una referencia en el club mexicano, con el que suma 297 partidos.