Critican a Gasperini por las brillantes estadísticas del Papu con el Sevilla y responde presumiendo de Muriel

El Papu Gómez ha caído de pie en el Sevilla FC. Genio y figura, sociable dentro y fuera del campo, el argentino no ha necesitado un período de adaptación. Instalado en el centro de la ciudad, se deja ver por los principales enclaves hispalenses mientras sobre el césped muestra su habilidad para jugar y hacer jugar a los demás. Capacidad de asociación, precisa conducción, habilidad para el desborde, movilidad y un espectacular nivel de acierto en el pase son las principales armas con las que el ex del Atalanta ha cautivado a su nueva afición en menos de un mes.



Tan asombroso está siendo el rendimiento del flamante refuerzo invernal del Sevilla FC, que en Bérgamo -donde era todo un ídolo- no han tardado en usar sus brillantes estadísticas para criticar a Gian Piero Gasperini. La hinchada del Atalanta culpa al técnico italiano de no saber reconducir la situación después del encontronazo que tuvieron ambos y que derivó en la salida del internacional argentino, a precio de saldo, rumbo a Nervión.



Gasperini se defiende como puede de los ataques recriminatorios y responde a la hostilidad presumiendo de un jugador que recorrió el camino inverso. "No he visto ningún partido del Papu con el Sevilla FC, pero me alegro por él. Aquí, Muriel hace su mismo baile y es igualmente un jugador extraordinario", sentenció con tono revanchista el entrenador del Atalanta en la rueda de prensa posterior a la victoria dominical ante el Cagliari, con un golazo del delantero colombiano tras salir del banquillo a veinte minutos para el final: espectacular regate a Zappa y Walukiewicz y derechazo para fulminar al meta Alessio Cragno.



El delantero de Santo Tomás es el quinto máximo artillero de la Serie A, con 13 goles (a tres de Cristiano Ronaldo) a pesar de no ser titular. "Muriel ha jugado más que nadie, de verdad, es solo que es muy efectivo desde el banco. Es un jugador extraordinario, tal vez no comienza como titular, pero siempre juega. ¿Si le debo una disculpa? Lo dije al comienzo de la temporada, ahí perdí el tiempo probando nuevos jugadores en algunos partidos. Después de eso nunca faltó un partido", añadió Gasperini.



Las estadísticas del Papu, desde luego, son para que en Nervión presuman de ellas. Supera con creces el 90 por ciento de precisión en la entrega y suma un gol en sólo tres disparos, dos de ellos a puerta. En su debut con el Sevilla FC, en el duelo copero ante el Almería, completó 19 de 20 pases (95%), generó dos ocasiones y ganó 11 duelos individuales, moviéndose además por todo el campo en sólo 45 minutos.





45 - Los primeros 45 minutos del Papu Gómez ???? con el @SevillaFC:



2 ocasiones generadas - + junto con Ivan Rakitic????

19 de 20 pases completados - 95% de precisión

11 duelos - + del primer tiempo

14 pérdidas - 2º que más tras Lucas Ocampos ????



Pausa. pic.twitter.com/J27PER14p2 — OptaJose (@OptaJose) February 2, 2021

1 - Papu Gómez ???? del @SevillaFC es el único suplente que ha marcado y completado más de 50 pases (55 de 57) en un mismo partido en @LaLiga esta temporada. Estelar. pic.twitter.com/PGPpp8H0ia — OptaJose (@OptaJose) February 6, 2021

Ante el, además de marcar sucon un potente disparo lejano que se coló por la escuadra (fue el 2-0, el de la tranquilidad), se hizo con eldespués de suplir al lesionado Lucas Ocampos, hasta el punto de que elevó hasta elsu estadística de pase:llegaron a su destino en la media hora que estuvo sobre el césped.La tendencia ha seguido en las semifinales de Copa contra el, el más discreto de sus cuatro choques pero igualmente efectivo (), y en la victoria ante eldel pasado sábado: 45 pases buenos de 49,al que acompañó con, uno de ellos calcado al del 2-0 contra el Getafe y que esta vez fue detenido por el portero rival.En sólo cinco encuentros, el Papu Gómez dejará su huella en las tres competiciones. Ya ha deslumbrado en LaLiga y en la Copa del Rey vestido de blanquirrojo y ahora llega el torneo que más le motiva, la. Este lunes,en la máxima competición continental en las dos últimas temporadas (11), ha cumplidoy quiere celebrarlo el miércoles ante el