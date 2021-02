Sao Paulo celebra los 20 años del debut de 'O Fabuloso' Luis Fabiano

Luis Fabiano, 'O Fabuloso', dejó huella en el Sevilla F.C., donde tuvo un arranque complicado, pero donde acabó marcando 104 goles en 225 partidos formando parte del nacimiento del Sevilla de los títulos europeos y anotando el primer gol en la inolvidable primera UEFA de Eindhoven en el año 2006.





Há exatos 20 anos, em partida contra o São Caetano, no Morumbi, @luis_fabuloso fazia sua estreia com a camisa do Tricolor.



O resto da história você já conhece: com 212 gols em 352 jogos, é o terceiro maior artilheiro da nossa história. #TBTricolor#VamosSãoPaulo ???? pic.twitter.com/75kOTrbWm3