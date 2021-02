El Bayern, escala en Roma y destino Estambul

El Bayern Múnich campeón de todo empieza este martes en el Olímpico de Roma contra el Lazio la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones, decidido a aumentar el nivel tras la resaca posterior al triunfo en el Mundial de Clubes con un único destino en la cabeza: la final del 29 de mayo en Estambul.



Los hombres de Hansi Flick deben dejar atrás una semana desastrosa en la que cedieron cinco puntos en la Bundesliga, con un empate ante el modesto Arminia Bielefeld y una derrota ante el Eintracht Fráncfort, lo que hizo que su ventaja sobre Leipzig se redujera a dos puntos.



Las razones para el bajón del Bayern, justo después de ganar el Mundial de Clubes, tienen que ver sin duda con el desgaste a que se había sometido el equipo a lo largo de esta temporada y, ante todo, con una serie de bajas sensibles. La baja mas grave ha sido la de Thomas Müller, que dio positivo de coronavirus cuando el equipo todavía estaba en Katar. Sin Müller el Bayern es otro equipo, menos variable en ataque y con menos movilidad. Además, es claro que Robert Lewandowski extraña demasiado a Müller con quien se entiende a ciegas.



Otra baja también notable ha sido la del lateral derecho Benjamin Pavard, también por coronavirus. Bouna Sarr, fichado como alternativa a Pavard para esa demarcación, no ha ofrecido buenas prestaciones en las presentaciones que ha tenido por lo que la ausencia de Pavard lleva a improvisar como variantes como la de Niklas Süle como lateral derecho, que se utilizó en la derrota ante Eintracht en la que los dos goles llegaron por su banda.



Süle no entrenó hoy por problemas físicos con lo que, por lo que admitió el entrenador Hansi Flick, una posible variante es que Joshua Kimmich pase del centro del campo al lateral derecho. Además faltan por lesión Corentin Tolisso, Douglas Costa y Serge Gnabry, que pasó por una lesión muscular, no está todavía en plena forma.



En cambio -tras cuarentena por coronavisus- Javi Martínez y Leon Goretzla han regresado al equipo y reaparecieron, aunque solo unos pocos minutos, ante el Eintracht. Ante todo, el regreso de Goretzka a la formación podría ser importante ya que por sus características podría desempeñar una función similar a la de Müller aunque normalmente juega en una posición más atrasada.



En todo caso, el plan es que Goretzka juegue mañana desde el comienzo y lo mismo podría pasar con Javi Martínez si Kimmich retrasa su posición al lateral derecho.



El Bayern se verá las caras con un Lazio que regresa veinte años después a la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones sin particular presión, al enfrentarse al campeón de todo y dominador del fútbol europeo, pero decidido a jugarse sus cartas con la fantasía del español Luis Alberto y del serbio Sergej Milinkovic-Savic y los goles del Bota de Oro Ciro Immobile.



El equipo de Simone Inzaghi, uno de los técnicos más preparados de Italia a nivel táctico, ya demostró en la fase de grupos tener las capacidades para dar la sorpresa ante equipos a priori más preparados y logró doblegar 3-1 al Borussia Dortmund en la fase de grupos.



El conjunto capitalino, campeón de la Recopa de 1999, avanzó a los octavos de final como invicto, tras acabar como segundo clasificado en el grupo F con dos victorias y cuatro empates, detrás del Borussia Dortmund.



Sus fuentes de juego son el internacional español Luis Alberto, que ya suma siete goles en la Serie A (no marcaba tanto desde 2018), y Milinkovic-Savic, un centrocampista alto más un metro y noventa que ofrece una fundamental aportación técnica y física.



Y el terminal ofensivo es Immobile, el único jugador que el año pasado logró marcar más goles que Robert Lewandowski. El polaco anotó 34 dianas mientas que el internacional italiano firmó 36, igualando el récord de la Serie A que pertenecía en solitario al argentino Gonzalo Higuaín.



A Immobile le tocará aumentar su rendimiento en los partidos decisivos, donde en los últimos años ha tenido más dificultades, para alimentar las opciones del Lazio de dar la sorpresa. Este curso, el delantero italiano ha firmado catorce goles en la Serie A y está a tres del máximo artillero, el belga Romelu Lukaku.



No hay particulares dudas a nivel de once en el Lazio. Inzaghi apostará por el español Pepe Reina, ex del Bayern, en la portería, con el también español Patric Gabarrón, Fracesco Acerbi y el argentino Mateo Musacchio en defensa. Manuel Lazzari, Luis Alberto, el brasileño Lucas Leiva, Milinkoviv-Savic y el montenegrino Adam Marusic actuarán en el centro del campo mientras que el argentino Joaquín Correa acompañará a Immobile en la delantera.

Alineaciones probables:

Lazio: Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Correa e Immobile.

Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Boateng, Hernández, Davies; Javi Martínez, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski.

Árbitro: Orel Grinfeld (Israel).

Estadio: Olímpico de Roma.

Hora: 21.00 (20.00 GMT).