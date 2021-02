LaLiga intenta el regreso de Lo Celso

Giovani Lo Celso se convertía el pasado año en uno de los fichajes estrella del Tottenham. Tras medio verano negociando con el Betis, el internacional argentino acabó cedido en Londres y el club británico hizo efectiva la opción de compra de 32 millones de euros que tenía en el mercado invernal.

Al argentino le costó entrar con su compatriota Pochettino, pero finalmente tuvo protagonismo en los 'Spurs'. Sin embargo, en la presente campaña ha contado con pocas titularidades (4 en la Premier) con Mourinho y una lesión en el muslo, que le tiene de baja desde mediados de diciembre, ha frenado cualquier capacidad de reacción. En total suma 436 minutos en Liga más 290 en la Europa League. Poco más de 700 minutos que no compensan las altas espectativas que tenían él y su club.

Eso ha hecho, según asegura el experto de Sky Sports, Fabrizio Romano, que algunos clubes de LaLiga hayan puesto sus miras en él. Sin desvelar los nombres, sí dejó claro que eran equipos de la zona alta y que habían intentado tentarle con un regreso al campeonato español, que era donde mejor había rendido. De momento, sin mucho éxito.

"Importantes clubes españoles preguntan por Lo Celso", asegura Romano en el podcast Here We Go. "Les convence porque jugaba bien en el Betis cuando estuvo en España. Lo quieren de vuelta en La Liga, pero el jugador está muy contento en Tottenham ahora y no ve razón para irse este verano", reitera.

Pese a todo no está tan claro su futuro. Los pretendientes son clubes que, supuestamente, estarán en Europa la próxima temporada -insinuó al Atlético, que quiere centrocampistas- y el Tottenham, actualmente, marcha noveno en la Premier League y podría quedarse fuera de Europa la próxima campaña, lo que le obligaría a desprenderse de alguno de sus jugadores importantes.