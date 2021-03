Emery: "Nos espera una eliminatoria muy difícil"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, señaló en rueda de prensa que les espera una eliminatoria "muy difícil" ante el Dinamo de Kiev en los octavos de final de la Liga Europa, cuyo partido de ida afrontan este jueves en Ucrania. "Tenemos un buen rival que es primero en su liga, con lo que ello supone. Un equipo con gente muy joven y con un gran entrenador cómo Lucescu. Ellos juegan a tener mucha posesión, salen jugando desde atrás y tienen calidad. Partido muy difícil, un rival acostumbrado históricamente a competir en grandes competiciones, y un técnico con mucha experiencia y de mucho nivel?, señaló.



"Conocí a Lucescu, le tengo mucho respeto a toda su carrera y a todo lo que ha logrado. Me enfrenté a él con el Sevilla y el con el Shakhtar, y me recuerda mucho a este Dinamo. Ellos tienen calidad, jugadores jóvenes e internacionales, por lo que como he dicho nos espera una eliminatoria muy dura", añadió.



Emery apuntó que la posible baja de Tsigankov les beneficiaría porque lo considera "uno de sus mejores jugadores", pero avisó que "son un buen equipo con un estilo muy marcado, es verdad que pueden tener alguna baja, pero tienen una idea clara y muy marcada de juego, será complicado juegue quién juegue".



Este encuentro se jugará con publico, algo que no ha sucedido esta temporada en España en la máxima categoría, una circunstancia que el técnico vasco admitió que favorece ligeramente al Dinamo de Kiev, aunque se congratuló de ver de nuevo aficionado en las gradas.



"Que haya público beneficia al fútbol, es posible que les dé un poco de ventaja, pero es bueno para el fútbol que haya público otra vez en los campos. Es una pequeña ventaja para ellos, pero nos alegra que la gente regrese a los campos?, insistió.



El Villarreal afronta este encuentro inmerso en su peor dinámica de la temporada, con ocho jornadas sin ganar, aunque en el seno del equipo se confía en mantener las buenas prestaciones ofrecidas en la competición europea. "No nos podemos escapar de la realidad de la liga que nos hace ver el porqué de esta mala racha, lo hemos analizado y hemos hablado de lo que debemos mejorar, somos conscientes de ello. Tenemos que hablar de la personalidad de este equipo, sabemos que hemos hecho cosas buenas y a partir de ahí trabajamos para recuperar ese nivel. Estamos concienciados para este partido, centrados en recuperar el nivel que este equipo ha mostrado y estoy seguro que lo hará. Tenemos una buena oportunidad con esta eliminatoria?, recalcó.



Por último, el entrenador repasó el estado físico de los jugadores que tiene molestias físicas al informar que "tenemos las lesiones de Coquelin y Peña, y Niño tiene una molestia que puede dejarlo fuera ahora. Alberto está fuera, Mario está en la lista y Pino también", finalizó.