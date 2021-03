Joao Félix, a por la remontada

Intermitente, tanto en sus apariciones en el juego ofensivo del Atlético de Madrid como en sus presencias el once inicial, el delantero portugués Joao Félix apunta al once inicial en Stamford Bridge ante el Chelsea inglés, para remontar tanto el 0-1 de la ida como su situación en el equipo.

Después de un nuevo inicio desde el banquillo el pasado sábado en Getafe (0-0), como ya le ocurrió en el derbi madrileño de la semana anterior (1-1) o la jornada previa contra el Villarreal, donde hizo un gol para la victoria por 0-2 con celebración polémica incluida con gesto hacia la grada o el banquillo tras el tanto, Joao parte con ventaja para salir de inicio en Londres.

Con la obligación de marcar al menos un tanto para igualar la eliminatoria y dos como mínimo para superarla después del 0-1 en la ida que el Atlético tuvo que disputar como 'local' en Bucarest (Rumanía) por las restricciones fronterizas motivadas por la pandemia, el técnico argentino Diego Pablo Simeone parece apostar por el luso como acompañante del uruguayo Luis Suárez en Londres.

De hecho, el entrenador rojiblanco decidió no llamar al argentino Ángel Correa, principal competidor de Joao por ese puesto, a la última parte de la sesión de esta mañana en la ciudad deportiva de Majadahonda, donde se llevó a sus posibles once titulares, pero añadió un jugador más para ensayar variantes.

La ausencia de Correa y la presencia de Joao en ese grupo, en el que estuvieron como defensores el montenegrino Stefan Savic, el uruguayo José María Giménez y Mario Hermoso; como laterales el inglés Kieran Trippier y el brasileño Renan Lodi; como medios Jorge 'Koke' Resurrección, Marcos Llorente, el francés Geofrey Kondogbia y el belga Yannick Carrasco; y Joao y Suárez como atacantes, dibujan un once en el que el portugués sería protagonista.

Simeone ya anticipó que le gustó lo que hizo en la segunda mitad de Getafe, donde entró al campo tras el descanso. "Entró muy bien, como lo necesitamos, con dinámica, con juego, con duelos uno contra uno y esperemos que siga en esa línea. Tenemos el partido de 'Champions' entre semana, que será complejo, difícil, duro, con un desafío por delante importante, que es revertir un resultado negativo", explicó. Joao no podrá estar en la siguiente jornada contra el Alavés, ya que vio en Getafe su quinta tarjeta amarilla.

Revertir el 0-1 de Bucarest es crucial para el Atlético, pero también para Joao Félix, lejos del pico futbolístico que vivía a principios de noviembre, cuando llevaba siete goles y tres asistencias en diez encuentros oficiales, con dobletes ante el Salzburgo austríaco, el Osasuna y el Cádiz.

Desde que arrancó el año, apenas ha participado en cuatro tantos: dos como goleador (ante el Valencia y el Villarreal) y dos como asistente (Alavés y Valencia), pero sobre todo se ha convertido en un futbolista prescindible, suplente en siete de los últimos doce encuentros oficiales de su equipo.

Una buena actuación en Stamford Bridge no solo podría aumentar las opciones del Atlético de pasar de ronda, sino reconciliarle con un equipo y una afición cuya forma de identificarse con el equipo reconoció este domingo que es diferencial

"Todo equipo tiene pasión por ganar, pero la gente que habla aquí en Madrid dicen que es una forma de vivir. Ser un aficionado del Atlético es una forma de vida", explicó Joao durante una conversación con el defensa del Liverpool inglés Joe Gómez, organizada por la Liga de Campeones en su perfil de Instagram.



Kondogbia, una alternativa de altura DE ALTURA



Si Joao es una de las novedades del once que medita Simeone, otra podría ser el francés Geoffrey Kondogbia, que formó parte de ese grupo de jugadores que ensayó al margen en la última parte del entrenamiento, si bien es cierto que no estuvo en la sesión el francés Thomas Lemar, que en condiciones normales sería tenido en cuenta para el once, y podría estar listo mañana para entrar en él.



En esa parte en la que Simeone hizo especial énfasis en las jugadas a balón parado, los 188 centímetros de estatura del internacional francés y centroafricano pueden ser un activo a tener en cuenta para el Atlético en un duelo como el de Stamford Bridge, donde cualquier herramienta para llegar al gol puede ser vital, además de que Kondogbia añade un esfuerzo defensivo extra.

La otra variante que medita el preparador del Atlético tiene que ver con el lateral izquierdo, ya que en ese grupo de escogidos estuvieron tanto el central Mario Hermoso como el lateral Renan Lodi. Optar por el español supondría una defensa de tres centrales y Carrasco de carrilero, mientras que el brasileño aludiría a un esquema 4-4-2 que liberaría a Carrasco de labores defensivas.

Aún tiene un día más para meditar las variantes el entrenador del Atlético para una visita en la que necesita sobre todo marcar, ya que haciendo dos goles incluso no le importaría recibir uno, porque el valor doble de los goles en campo rival le beneficiaría. Una remontada que podría pasar por las botas de Joao Félix.