En Francia echan mucho de menos a Fekir y no se lo pensarían

En Francia echan mucho de menos a Fekir y no se lo pensarían @nabilfekir

Su golazo al Levante el pasado viernes dio la vuelta al mundo. No sólo fue considerado, como era de esperar, el mejor de la jornada 28 de LaLiga, sino que fue tildado de 'maradoniano', incluso, en la tierra del astro argentino. Nabil Fekir desatascó de manera brillante el encuentro del Betis previo a este parón de selecciones al recibir de Mandi casi en medio campo, revolverse ante Vukcevic y, con sendos cambios de ritmo, dejar atrás al balcánico y a Morales, recortando de forma magistral a Vezo y Clerc para batir a Aitor Fernández por debajo de las piernas... con su pie derecho, el menos bueno. Porque el ex del Lyon no parece tener uno malo.

La acción, obviamente, ha reabierto el debate en su país acerca de la conveniencia de que el seleccionador galo, Didier Deschamps, vuelva a contar con el atacante. Su irregularidad y alguna que otra lesión inoportuna le han ido sacando de los planes del míster de 'Les Bleus', que contó con Fekir como su 12º hombre en el Mundial de Rusia, que acabaron conquistando hace dos veranos, pero que no ha reiterado después esa confianza de manera manifiesta. Con 24 encuentros y dos goles a sus espaldas, desde que el otrora mediocampista del Valencia le hiciera debutar en 2015, el '8' verdiblanco no es citado desde septiembre de 2020.

De hecho, aquella vez fue 'rescatado' tras el positivo en coronavirus de su ex compañero en el Olympique Lyonnais Aouar, quedándose en el banquillo frente a Suecia y disputando los doce minutos finales contra Croacia en esos encuentros de la Liga de Naciones. Nada luego en los 'impasses' de octubre y noviembre, tónica que se ha repetido ahora, con la agravante para Fekir de la inminencia de la Eurocopa, lo que da a entender que lo va a tener complicado para estar en la magna cita del próximo verano. Un chasco para el protagonista... y para el Betis, que desearía tener más opciones de revalorización de sus efectivos por la necesaria venta antes de septiembre para equilibrar sus cuentas.

El portal 'Maxifoot' planteaba esta semana una encuesta entre sus seguidores acerca de qué futbolistas han echado de menos en la lista de Francia, siendo Nabil el cuarto para los casi 24.500 participantes. El primero, con un 45,7% de los votos, ha sido el carrilero zurdo del Milan Theo Hernández, mientras que el central zurdo del Manchester City Laporte (17,1%) y el delantero del Arsenal Lacazette (11,5%) le siguen en las preferencias de nuestros vecinos. El bético se lleva el 11,1%, por el 8,8% del mediocentro de la Roma Veretout y el 5,8% del lateral diestro Mukiele (Leipzig). No contaban Benzema, 'castigado' por la Federación Francesa por su polémica legal con Valbuena desde hace años, así como los que van con la sub 21, entre los que está el sevillista Koundé.