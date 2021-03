Arturo Vidal estalla contra Claudio Bravo

Claudio Bravo regresaba la pasada madrugada al once de la selección chilena y el nuevo técnico de La Roja, el uruguayo Martín Lasarte, sorprendía al darle al meta verdiblanco el brazalete de capitán. Con él al frente, el equipo chileno derrotaba a Bolivia en lo que fue el estreno del exentrenador de la Real Sociedad.

Lo que más sorprendió del equipo no fue tanto el triunfo ni el juego, no en vano le faltaron muchas piezas importantes, sino el hecho de que Lasarte hubiera apostado por Bravo para ser el nuevo líder del equipo. El meta bético había dejado la capitanía después de la salida de Juan Antonio Pizzi tras la eliminación en 2017 en las eliminatorias Suramericanas para el Mundial de Rusia.

El nuevo seleccionador, Reinaldo Rueda, había optado por otros y le había dado el brazalete al ex del Sevilla FC Gary Medel. La recuperación de la capitanía por parte de Bravo no ha gustado a todos. Y, de hecho, ha molestado mucho a otro de los referentes del equipo: Arturo Vidal.

El actual jugador del Inter estalló al conocer la noticia y no ocultó su enfado en las redes sociales, donde suele ser un fan de la selección en los partidos que no juega. El exblaugrana escribió un "buenas noches" en una 'storie' de Instagram, acompañado por un emoji gigante que refleja sueño y otro de una cara con enfado más abajo.



El distanciamiento entre Vidal y Bravo se produjo, precisamente, en las eliminatorias para Rusia 2018 y se debió, según 'El Rey', a unas acusaciones vertidas por la esposa del arquero bético. "La mujer de Bravo nos acusó de irnos de fiesta y no entrenar debido a la borrachera. Soy bastante hombre como para decir las cosas a la cara y se las dije hace dos años, cuando pasó lo de los comentarios de sus familiares. No sé si me entendió, porque nunca más hablamos", aseguro Vidal tiempo después en un entrevista para el diario El Mercurio de Chile, donde reconoció que ni era ni iba a ser más amigo de Bravo: "No somos amigos y no seremos amigos jamás, pero la Selección es lo más importante".