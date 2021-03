El Chelsea podría regresar en ocho días al Sánchez-Pizjuán

El Sevilla FC se despedía hace veinte días de la Champions tras no poder superar en Dortmund el 2-3 encajado tres semanas antes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Era el final de su andadura en la máxima competición de clubes y también el de su estadio, al menos en la presente temporada.

O tal vez no... Porque la pandemia da sorpresas y la Champions aún podría hacer una parada en la capital hispalense. Según asegura AS, el Oporto está barajando disputar su encuentro ante el Chelsea en el Sánchez-Pizjuán. Debido a las restricciones, los británicos no pueden desplazarse hasta Portugal y, una vez que España relajó esas medidas con Gran Bretaña hace unos días, eso le daba la opción a los Dragones para poder disputar el partido en suelo español.

El Oporto elegiría una ciudad en la que se coronó en la Copa de la UEFA en 2003, aunque entonces fue en La Cartuja. Y su rival el próximo 7 de abril, en apenas ocho días, sería el Chelsea, quien ya jugara aquí en el mes de diciembre ante los pupilos de Lopetegui, a los que vencería por 0-4

El Sevilla FC espera la notificación oficial para iniciar los preparativos del encuentro. Aunque el margen es pequeño, el hecho de que no haya público alivia los trámites.