El Ajax se dirige a sus jugadores que acaban contrato, entre ellos, Idrissi.

Por el volumen informativo, el Sevilla FC parece que sólo tiene ojos para Bryan Gil en cuanto a los jugadores que tiene cedidos. Sin embargo, la realidad no es así. El club nervionense realiza un seguimiento de todos aquellos jugadores que tiene a préstamo, entre ellos, el último que salió: Oussama Idrissi.

El extremo nacido en Holanda, pero de origen marroquí, fue uno de los fichajes que más ilusión despertó esta temporada por sus buenas actuaciones en el AZ Alkmaar, pero no cuajó en sus primeros meses de Nervión, saliendo cedido en el pasado mercado invernal al Ajax de Ámsterdam, que encontró así su relevo a otro jugador con pasado sevillista, Promes, que se marchó al Spartk de Moscú.

Sin embargo, por ahora, sus números como 'ajacied' tampoco mejoran los logrados en el Sevilla FC: 131' en la Eredivisie, 56' en la Europa League y 15' en la Copa, para un total de 202'. Recientemente estrenó su casillero de goles en un amistoso, confiando en revertir su situación, aunque el Ajax, como a los otros compañeros que finalizan sus contratos a final de temporada, ya se ha dirigido a ellos.

En realidad, se trata de un trámite. Según el convenio del fútbol profesional en Holanda, los clubes están obligados a comunicar a aquellos jugadores que acaban su vinculación la cancelación de sus contratos antes del 1 de abril. En caso contrario, quedan renovados automáticamente. Así, según 'De Telegraaf', el Ajax ha comunicado al cancerbero Maarten Stekelenburg, al delantero Brian Brobbey y a Idrissi, la cancelación de sus contratos.

No obstante, salvo Brobbey, que se ha comprometido con el RB Leipzig, esto no quiere decir que no puedan continuar. En el caso de Stekelenburg, el Ajax cuenta con él, a la espera de conocer el futuro de un Idrissi que debería volver al Sevilla FC si no se prolonga su cesión.

Según la citada información, esta misma comunicación la han recibido los canteranos Anass Salan-Eddine, Enric Llansana, Neraysho Kasanwirjo, Quinten Timber y Daan Reiziger, manteniendo conversaciones para su renovación con los cuatro primeros.