Pau López silencia a sus críticos y Pedraza se consagra

Ha perdido la titularidad en la Serie A, lleva recibiendo críticas casi desde que fichó por la Roma, pero el ex del Betis Pau López se ha reivindicado. El meta catalán ha sido designado como mejor jugador de la semana en la Europa League, tras una votación en la que se ha impuesto a Gerard Moreno, Bruno Fernandes y Tomas Holes.

El guardameta español fue clave para que la Roma remontara en el Amsterdam Arena. Aparte de otras paradas, a los 52 minutos detuvo un penalti que fue decisivo, ya que a partir de ahí se fomentó la remontada romana.Otro ex bético también forma parte del once de la semana, que comanda Pau López. Se trata de, que junto a sus compañeros Juan Foyth, Dani Parejo y Gerard Moreno hacen del Villarreal el más representado. Los cuatro cuajaron una buena actuación en la victoria del conjunto castellonense sobre el Dinamo Zagreb en la capital croata.El once lo integran, además del exmeta bético y de los cuatro villarrealenses, los zagueros del Manchester United Aaron Wan-Bissaka y Victor Lindelof y Tomas Holes (Slavia Praga), Nicolas Pepe (Arsenal), Bruno Fernandes (Manchester United) y Dusan Tadic (Ajax).