Guardiola: "Es increíble lo que ha hecho este equipo"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, alabó la actuación de su equipo y aseguró que es algo "increíble", aunque recordó que aún no han hecho historia.

"Estoy muy feliz por este club, por su presidente y por los aficionados. Por todo el mundo. Es la segunda vez que estamos en semis, así que no es historia para el club, pero la estamos empezando a construir", dijo Guardiola en declaraciones a BT Sport.



"Estuvimos brillantes excepto en los diez primeros minutos. Estoy muy contento de ser uno de los mejores cuatro equipos de Europa", añadió.



El City logró el pase a semifinales, sus primeras desde 2016, cuando aún los dirigía Manuel Pellegrini, ganando los dos partidos al Borussia Dortmund.



"Esta competición es muy bonita, pero también muy injusta, porque somos juzgados como un desastre cuando nos eliminan. Juegas once meses por la Premier y otras competiciones. Hoy ha sido un penalti por mano, que otro día podría no haber sido. Ya estuvimos fuera por una mano que no se pitó contra el Tottenham. Esta competición es de momentos, pero jugamos hoy con personalidad", añadió.



El City tiene la Premier a tiro, con once puntos sobre el segundo, está en la final de la Copa de la Liga y en semis de la FA Cup y de la Champions League.



Sobre la posibilidad de lograr cuatro títulos, un hecho histórico, Guardiola apuntó que no están pensando en ganarlo todo, y que van "partido a partido".